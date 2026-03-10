旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

▲旅居汶萊僑領林明傑與李明蓉伉儷設立清寒獎助學金，金門大學已有13名學生受惠。(圖／國立金門大學提供)

記者鄭逢時／金門報導

旅居汶萊的僑領林明傑返鄉省親，今（10）日上午到訪國立金門大學，與校長陳建民會面交流。校方特別感謝林明傑與夫人李明蓉捐資設立清寒獎助學金，鼓勵家境清寒但表現優異的學生專心向學，並安排受獎學生當面致謝，場面溫馨。

林明傑祖籍金門縣烈嶼鄉雙口村，為已故汶萊華社領袖、曾獲「丕顯天猛公」爵位的林德甫之子。林德甫生前長期投入華社與華文教育發展，並熱心公益，曾捐資興建金門華僑之家，也經常捐助烈嶼地區學校與宗祠等建設，深受海內外鄉親敬重。林明傑目前則擔任汶萊當地中華中學副董事長，持續推動華語教育。

為鼓勵金門大學學生安心就學，林明傑與李明蓉伉儷設立清寒獎助學金，每學期提供3名成績優秀且家境清寒的學生獎助金。校方表示，自112學年度設立以來，已有13名學生受惠，累計發出65萬元，對學子求學之路助益良多。

此次返金期間，林明傑與同學林其中及外甥謝志漢一同到訪金門大學，受到校長陳建民及校內多位主管接待。林明傑也贈送記錄其父親生平事蹟的紀念專輯《高山仰止、典型夙昔：丕顯天猛公拿督林德甫的非凡人生》給校方留念，校方則回贈紀念酒及產學合作產品表達感謝。

會面中，上學期3名獲得獎助的學生也特別到場，親自遞上感謝信，感謝僑領的支持與鼓勵。學生表示，未來將努力學習、回饋社會，不辜負捐助者與學校的期望。陳建民也邀請林明傑未來能到金門大學擔任「僑領講座」的講者，分享海外奮鬥與服務華社的經驗，為學子開拓國際視野。