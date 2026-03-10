　
社會 社會焦點 保障人權

石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

▲桃園市議員黃敬平接獲陳情指稱，有遊客在石門水庫碼頭登船遊湖時，發生船隻擱淺、救生衣氧化等問題。（圖／黃敬平提供）

▲桃園市議員接獲陳情，有遊客在石門水庫碼頭登船遊湖時，發生船隻擱淺、救生衣氧化等問題。（圖／黃敬平提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員黃敬平接獲陳情指稱，8日下午有遊客在石門水庫西區碼頭登船遊湖，期間先後發生船隻擱淺、救生衣設備氧化破損等問題，質疑業者未落實基本安全措施，要求桃市府針對水域遊憩載客小船展開全面稽查，同時檢討桃市相關管理制度是否完備；市政府觀光旅遊局指出，船舶管理權責已回歸交通部航港局，將反映民眾陳情，並函請督導業者改善。

黃敬平表示，8日下午1時30分，陳情民眾反映，遊湖過程中船隻曾兩度因未注意水深而發生底部撞擊卡住，導致船隻擱淺受困水域，當天船上還有一名孕婦，被突如其來擱淺撞擊受到不小驚嚇，現場乘客一度相當緊張。事發時業者並未立即要求乘客穿著救生衣，直到乘客主動詢問後才拿出救生衣。

黃敬平認為，業者提供救生衣需以尼龍繩穿孔綁繩固定，但多條繩索早已氧化、脆化甚至斷裂，導致乘客無法正常固定，只能勉強套在頭上。倘若發生落水意外，未固定救生衣根本無法發揮保護效果，形同虛設，對遊客安全造成重大威脅。

黃敬平說，現場僅有單一業者招攬遊客，上船時未要求乘客穿著救生衣，也未進行任何穿著教學，船上導覽人員同時兼任駕駛。民眾拍攝船舶駕駛證照與當天實際開船人員疑似並非同一人，恐涉及駕駛資格問題，相關單位應立即釐清。依《船舶法》規定，主管機關為交通部，相關航政業務由航政機關辦理，並規定船舶須經特別檢查、定期檢查及臨時檢查，檢查內容包含船體結構、穩定度及救生設備等，合格後始得航行。

他要求市府說明，針對石門水庫載客小船是否有主動檢查機制，由哪個單位負責，多久檢查一次等，最近一次檢查時間為何？要求相關單位確實落實檢查，而非流於形式。

▲桃園市議員黃敬平指稱，有遊客陳情，石門水庫西區碼頭登船遊湖發生救生衣氧化、脆化問題。（圖／黃敬平提供）

▲遊客陳情指出，石門水庫西區碼頭登船遊湖發生救生衣氧化、脆化問題。（圖／黃敬平提供）

黃敬平強調，倘若市府認為船舶管理屬中央權責、不在地方業務範圍內，反而凸顯桃園制度上不足。中央法規已授權地方政府制定載客小船管理自治條例，例如小船管理規則明定，在地方未制定自治條例前，業者須投保營運人責任保險，每名乘客最低保額為200萬元。部分縣市已透過自治條例提高保障，例如臺南市制定「臺南市載客小船管理自治條例」，將乘客責任保險提高至300萬元並依乘客人數計算保障額度，顯示地方自治制度對乘客安全保障的重要性。

市府觀旅局回應，有關民眾投訴石門水庫遊湖業者提供氧化脆化救生衣、旅運服務過程中發生碰撞事故案，為保障遊客遊湖安全，將電洽交通部航港局反映民眾陳情部分，函請航港局督導業者改善。

石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

新竹水情轉綠燈　北桃園三合一工程延期

新竹水情轉綠燈　北桃園三合一工程延期

台灣自來水公司第二區管理處原訂於3月9日實施「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，因新竹地區已進入水情提醒綠燈階段，經濟部水利署北區水資源分署指出，為維持石門水庫供水調度彈性，並最大化支援新竹地區用水需求，同時減緩寶山第二水庫蓄水量下降，經整體評估後，將原訂停水工程延期辦理。

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

石門及寶二水庫　實施115年首次人工增雨

石門及寶二水庫　實施115年首次人工增雨

桃園議員痛批土方新制　全台公共工程大亂象

桃園議員痛批土方新制　全台公共工程大亂象

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

