石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

▲桃園市議員接獲陳情，有遊客在石門水庫碼頭登船遊湖時，發生船隻擱淺、救生衣氧化等問題。（圖／黃敬平提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員黃敬平接獲陳情指稱，8日下午有遊客在石門水庫西區碼頭登船遊湖，期間先後發生船隻擱淺、救生衣設備氧化破損等問題，質疑業者未落實基本安全措施，要求桃市府針對水域遊憩載客小船展開全面稽查，同時檢討桃市相關管理制度是否完備；市政府觀光旅遊局指出，船舶管理權責已回歸交通部航港局，將反映民眾陳情，並函請督導業者改善。

黃敬平表示，8日下午1時30分，陳情民眾反映，遊湖過程中船隻曾兩度因未注意水深而發生底部撞擊卡住，導致船隻擱淺受困水域，當天船上還有一名孕婦，被突如其來擱淺撞擊受到不小驚嚇，現場乘客一度相當緊張。事發時業者並未立即要求乘客穿著救生衣，直到乘客主動詢問後才拿出救生衣。

黃敬平認為，業者提供救生衣需以尼龍繩穿孔綁繩固定，但多條繩索早已氧化、脆化甚至斷裂，導致乘客無法正常固定，只能勉強套在頭上。倘若發生落水意外，未固定救生衣根本無法發揮保護效果，形同虛設，對遊客安全造成重大威脅。

黃敬平說，現場僅有單一業者招攬遊客，上船時未要求乘客穿著救生衣，也未進行任何穿著教學，船上導覽人員同時兼任駕駛。民眾拍攝船舶駕駛證照與當天實際開船人員疑似並非同一人，恐涉及駕駛資格問題，相關單位應立即釐清。依《船舶法》規定，主管機關為交通部，相關航政業務由航政機關辦理，並規定船舶須經特別檢查、定期檢查及臨時檢查，檢查內容包含船體結構、穩定度及救生設備等，合格後始得航行。

他要求市府說明，針對石門水庫載客小船是否有主動檢查機制，由哪個單位負責，多久檢查一次等，最近一次檢查時間為何？要求相關單位確實落實檢查，而非流於形式。

▲遊客陳情指出，石門水庫西區碼頭登船遊湖發生救生衣氧化、脆化問題。（圖／黃敬平提供）

黃敬平強調，倘若市府認為船舶管理屬中央權責、不在地方業務範圍內，反而凸顯桃園制度上不足。中央法規已授權地方政府制定載客小船管理自治條例，例如小船管理規則明定，在地方未制定自治條例前，業者須投保營運人責任保險，每名乘客最低保額為200萬元。部分縣市已透過自治條例提高保障，例如臺南市制定「臺南市載客小船管理自治條例」，將乘客責任保險提高至300萬元並依乘客人數計算保障額度，顯示地方自治制度對乘客安全保障的重要性。

市府觀旅局回應，有關民眾投訴石門水庫遊湖業者提供氧化脆化救生衣、旅運服務過程中發生碰撞事故案，為保障遊客遊湖安全，將電洽交通部航港局反映民眾陳情部分，函請航港局督導業者改善。