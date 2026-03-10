　
    • 　
>
地方焦點

環島騎行謝311恩情！一青妙率團抵台東　延續介達國小台日情誼

▲日本車隊來台東續寫校際交流篇章。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲日本車隊來台東續寫校際交流篇章。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日本311大地震即將屆滿15周年，為感謝台灣當年慷慨賑災，日本知名作家、一青妙，同時擔任台東縣政府國際事務推動委員，特別率領日台兩地33位單車愛好者，展開為期9天、全長約900公里的環島騎行謝恩之旅。車隊於3月9日下午抵達台東，展開為期兩天的騎行行程，並特別停駐金峰鄉介達國小，受到縣府與當地居民熱烈歡迎。

車隊於9日下午5點抵達縣立田徑場時，台東縣政府國際發展及計畫處李素琴處長與教育處蔡美瑤處長親自迎接，並代表縣長饒慶鈴遞上在地特色補給品，展現台東人的熱情應援。李處長表示，台東致力打造國際友善城市，期待透過一青妙委員跨文化影響力的橋樑，建立實質深度連結；蔡處長則肯定台日校際視訊成果，強調教育的本質在於開啟視野，透過交流讓孩子有機會向世界發聲，而車隊親訪將能讓孩子直接感受到台東最真摯、最熱烈的熱情。

台東縣政府指出，一青妙身兼作家及台日教育交流推手，自112年11月起，透過她牽線，金峰鄉介達國小與日本兵庫縣生瀨小學校正式啟動「國際學伴」計畫。兩校每月固定視訊交流，介達國小學生分享排灣族與魯凱族的服飾、歌謠及舞蹈美學，日本學生則介紹農作體驗、森林音樂會等自然教育活動。這種跨國交流模式不僅拓展孩子的國際視野，也讓日本師生對台灣文化多樣性留下深刻印象。

一青妙團長感性表示，此次環島行動希望讓台日互相關懷的心意永不熄滅。環島行經台東特別安排停駐介達國小，親手遞交生瀨小學校師生準備的信物，象徵兩校情誼從線上延伸至實地交流。這場跨越山海的謝恩之旅，不僅傳遞感謝，也讓這份溫暖情緣在台東開花結果，為兩地學生建立更深厚的友誼橋樑。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

311日本台東

