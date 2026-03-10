　
政治

約1600人自中東返台！張惇涵桃機接杜拜旅客　拜託國人2事

▲▼行政院秘書長張惇涵赴桃園機場關懷杜拜返臺航班旅客受訪。（圖／行政院提供）

▲行政院秘書長張惇涵赴桃園機場關懷杜拜返台航班旅客受訪。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

中東戰事爆發，導致不少台灣旅客滯留當地，行政院秘書長張惇涵今（10日）下午特別赴桃機接待返台國人。他表示，在這一次的護僑行動中，在中東戰事發生前，中東地區的14團的旅行團、354名旅客，在今天這個班機全數已經抵達國門。從3月4日阿聯酋復飛台灣以來，到昨天已經累積1591名國人返抵國門，預計今天會超過1600人。他也拜託國人，若沒有必要避免前往中東地區；倘若非得要去，也拜託主動到外交部網站登錄，讓外交部能夠主動聯繫。

張惇涵表示，今天是帶著3個感謝的心情來到桃園國際機場，迎接從杜拜回台灣的國人同胞。第一個感謝，是要感謝這段期間所有的國人同胞，無論是在台灣，或者在中東地區，或者在海外，大家的體恤跟合作；第二個感謝，要謝謝旅行團的旅行社，在這個過程當中能夠協助、幫助我們的旅行團的旅客們。

第三個感謝，張惇涵提到，要感謝所有政府部門從交通部到外交部到經濟部，特別是在第一線中東地區的外交官，不眠不休為了國人能返國來打拚，所以在中東這樣的局勢的變化當中，我們的因應之道能夠穩定有序的來推動。

張惇涵表示，在這一次的護僑行動中，在中東戰事發生前，在中東地區的14團的旅行團、354名旅客，在今天這個班機全數已經抵達國門。從3月4日阿聯酋復飛台灣以來，到昨天已經累積1591名國人返抵國門，預計今天會超過1600人。

張惇涵指出，這個過程中，有很多辛苦的第一線駐館人員協助國人的故事。他舉例 ，在3月7日禮拜六，巴林駐館其實只有3名同仁，但是其中1名秘書協助了3名國人以及1名中國籍的同行人士，從巴林一路到沙烏地阿拉伯，全程陪伴，協助他們回到台灣。

張惇涵說，在中東地區大概還有不到80名有提出協助的國人朋友，還需要協助，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都在積極的協助當中。政府也提供主動的關懷，透過陸路的疏散，協助協調航班的空位的班機，來協助他們儘早返抵國門。

第二，張惇涵指出，在能源供應的部分，石油、天然氣在3月到4月，目前供應量都供應無虞，請國人朋友放心。所有的存量也都超過法定的存量上限，我們也會持續的確保能源供應的安全跟穩定。

第三，張惇涵說，在穩定物價的措施部分，昨天鄭麗君副院長在晚間已經召開了穩定物價小組（會議），在大家所關心的石油的部分，除了原本的雙緩漲機制以外，這一次也因應中東的變局，在石油的部分我們增加了專案緩漲的機制。

張惇涵指出，這個禮拜的油價，中油就吸收了6成，因此即便這禮拜周邊國家油價漲幅很高，但是在這樣子的專案緩漲機制之下，95無鉛汽油（每公升）只漲了1.5元，而雙緩漲機制跟專案緩漲機制也會持續下去，「穩定物價為重中之重的考量，物價穩定小組也會每個禮拜召開一次，來做最即時的因應」。

最後，張惇涵提到有兩個拜託，要拜託國人朋友。從前天、大前天、大大前天的資料來看，這3天每天都還有超過100名國人前往杜拜地區，可能是經商、可能是洽公、可能是轉機，「外交部已經把相關周邊的地區列為橙色警戒，也就是沒有必要，避免前往，所以第一個拜託是拜託大家，沒有必要，避免前往」。

「第二個拜託，則是如果一定有必要得去，也拜託大家能夠主動到外交部的網站來進行登錄，讓我們當地的駐館能夠主動來聯繫大家，主動提供協助。」張惇涵說，那接下來的班機當中，外交部也準備了一張旅行或過境中東地區的關懷卡，上面有外交部領務局的QR Code，請一定要前往中東地區或者是轉機的國人朋友們，掃QR Code登錄聯繫方式，讓外交部能夠主動聯絡提供你協助。

記者問到，有一些從中國轉機回來的旅客對政府有一些抱怨，張惇涵表示，駐土耳其伊斯坦堡的代表處在3月5日有接獲這位國人的email，也有回覆指出土耳其地區領空都是開放的，都沒有受到關閉的狀況，那因為還有許多的不確定性，所以請這位國人能夠耐心等待旅行社的妥適安排。後來旅行社因為他們是一個旅行團團客，也經過旅行社的安排，經由中國再轉機回到台灣，今天稍早也回到台灣了。

中東局勢美伊戰爭張惇涵杜拜

