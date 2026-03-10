　
地方 地方焦點

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

▲台東縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府率8家在地品牌登上亞洲指標性食品展會——「2026 FOODEX JAPAN 東京國際食品展」，10日於 Tokyo Big Sight 正式揭幕台東館，以「山海之間」為策展主題，向全球買主與國際餐飲通路發出合作邀請，將台東土地風味與海洋靈感帶向世界舞台，展現台東深耕國際市場的決心與行動力。

縣長饒慶鈴表示，東京國際食品展是全球食品產業交流與經貿合作的重要平台，更是台東物產走向世界市場的關鍵節點。台東擁有純淨水土孕育的自然底蘊與豐沛多元的農漁資源，從山林間小農栽培優質茶葉與稻米，到海岸沿線海洋賦予的釀造靈感與食材風味，逐步形塑融合文藝氣質與食農底蘊的生活文化。

台東品牌價值不僅來自產品本身，更來自土地與人長時間累積的信任與堅持。透過國際展會，縣府不僅展示農產與加工成果，更向世界傳遞「山海生活哲學」——在純淨環境孕育，在慢活節奏淬鍊，讓國際買家透過味蕾認識台東，也透過文化理解台東。

此外，台東縣府以更積極的國際布局，啟動市場深化行動。除安排高密度一對一專業商談媒合外，並攜手日本餐飲通路推出為期3個月的主題合作活動「台東祭」，讓台東食材正式進入日本餐廳菜單與消費市場。從展場亮相、主廚料理演繹、品牌體驗推廣到實際銷售轉化，打造完整「國際曝光到市場落地」推進鏈，展現縣府推動產業國際化的執行力。

本次台東館集結8家在地代表品牌，展現從產地耕作到加工的完整產業鏈：

秋釀慢慢：以天然釀造技術製作洛神醋與果醋系列，將台東農產轉化為健康飲品。允芳茶園：深耕製茶工藝，將紅烏龍及特色茶款推向國際市場。博雅齋自然茶園：榮獲ITI鑽石獎及近百面紅烏龍金牌，穩定品質吸引海外買主。東太陽製酒：結合東海岸深層海水與刺蔥、荖葉等風土元素，打造具有地方靈魂的職人地酒。梓園碾米工廠：推動有機水稻與食農教育，呈現台東米食純淨與安心。皇家穀堡：契作面積達1200公頃，行銷全球，展現台東稻米規模化與國際輸出實力。山漾食品：以台東釋迦研發水果酒與冷凍鮮果產品，提升農產加工附加價值。花蒔間：有機花草茶系列，呈現台東山野風味與自然療癒特色。

從山林到海岸、從田間到釀造工坊、從原料到品牌，8家業者共同構築出台東完整且具競爭力的產業版圖。縣府強調，未來將持續深化日本市場布局，拓展海外多元合作機會，透過「文化、物產、觀光」整合行銷策略，讓更多國際消費者在品味中深刻體驗台東之美，在交流中看見台東品牌的國際潛力。

03/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

環島騎行謝311恩情！一青妙率團抵台東

環島騎行謝311恩情！一青妙率團抵台東

日本311大地震即將屆滿15周年，為感謝台灣當年慷慨賑災，日本知名作家、一青妙，同時擔任台東縣政府國際事務推動委員，特別率領日台兩地33位單車愛好者，展開為期9天、全長約900公里的環島騎行謝恩之旅。車隊於3月9日下午抵達台東，展開為期兩天的騎行行程，並特別停駐金峰鄉介達國小，受到縣府與當地居民熱烈歡迎。

山海品牌台東

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

