伊朗濃縮鈾下落曝光！原能總署：逾200kg「深藏地下隧道」

▲▼伊朗南部城市伊斯法罕（Isfahan）一座濃縮鈾提煉廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗南部城市伊斯法罕（Isfahan）一座濃縮鈾提煉廠。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）9日證實，伊朗的高濃縮鈾有將近一半、超過200公斤，存放在伊斯法罕（Isfahan）地下隧道設施內，而且很可能至今仍藏在該處。

200多公斤濃縮鈾　仍在伊斯法罕

葛羅西在巴黎向記者透露，根據IAEA最新掌握資訊，伊斯法罕設施存有「稍微超過200公斤，也許再多一點的60%濃縮鈾」。

葛羅西表示，濃縮鈾「主要」存放在伊斯法罕，至於保存在其他地方的庫存可能已經被毀。各界透過衛星影像等多種管道持續監測該設施，並未發現任何跡象顯示濃縮鈾已被轉移，因此「普遍看法是，這些物質仍然存放在那裡。」

▼ 伊斯法罕核子技術研究中心隧道入口，遭美國空襲前後的衛星影像。分別攝於去年6月20日和22日。（圖／路透）

▲▼ 伊朗伊斯法罕（Isfahan）核子技術研究中心隧道入口，遭到美國空襲前後的衛星影像。分別攝於6月20日和22日。（圖／路透）

值得注意的是，去年6月美以空襲伊朗3座核設施時，伊斯法罕地下隧道是唯一未遭嚴重破壞的目標。外交人士長期表示，伊斯法罕一直被伊朗政府用於儲存60%濃縮鈾，IAEA上月報告也證實此事，但當時並未提及具體儲量。

差一步研發核武　濃縮鈾現況成謎

《路透社》指出，這批濃縮度高達60%的核原料，距離可製造核武的濃度僅剩一步之遙。IAEA估算，去年6月首波攻擊之前，伊朗一共囤積440.9公斤的60%濃縮鈾，若進一步提煉至武器級濃度，足以製造10枚核彈所需的爆炸物質。

去年6月遇襲後，伊朗至今未向IAEA通報高濃縮鈾的狀況或確切位置，也拒絕讓核查人員返回受損設施檢查。

儘管美國總統川普主張，去年6月空襲已摧毀伊朗核計畫，但這仍成為美以2月28日發動攻擊的主要理由之一，雙方宣稱德黑蘭已過於接近製造核武的能力門檻。IAEA表示，目前並無可信情報顯示，伊朗正在進行協調性的核武研發計畫。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

伊朗核武濃縮鈾IAEA核設施伊斯法罕

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

