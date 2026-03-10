　
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

▲張麗善率團參加東京食品展，推廣雲林優質農特產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善率團參加東京食品展，推廣雲林優質農特產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

東京食品展台灣館開幕儀式於日本時間今（10）日舉行，展期自3月10日到3月13日，台灣本屆共有包括雲林縣在內共15個縣市、194家廠商參展。縣長張麗善率領縣內優質業者、農會組成「雲林良品館」，首日吸引來自全球買家眼球。
 
縣長張麗善指出，東京食品展是世界三大食品展之一，本屆共有來自75個國家、超過 3,000 家參展商共同參與，更吸引來自全世界食品業者前來選購優質產品。再次帶領雲林的優質農特產品參展，盼透過這全世界食品界盛事的國際舞台，讓世界看見雲林的農業價值，展現雲林作為台灣農業中心的強大實力。

▲張麗善率團參加東京食品展，推廣雲林優質農特產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善率團參加東京食品展，推廣雲林優質農特產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

「雲林良品館」匯聚10家雲林良品企業，及雲林縣農會整合各鄉鎮農會的優質食品、農特產品，展現雲林縣做為台灣糧倉的堅強實力，及縣府將雲林食品、農產品行銷全世界的行動力。參展單位包含馥得力、虎尾農產生物科技生產合作社(可味)、昇樺食品、瑞期食品、元進莊、斗南鎮農會、誠泰、新湖合作農場、展鮮農產及雲林縣農會整合縣內各農會團體共同展示各鄉鎮最優質的農特產。

張麗善說，經過嚴格評選的雲林良品，在地生產、在地加工，完全符合三章一Q規範，在全台已經建立超過13000個行銷點，更進軍到韓國、新加坡、馬來西亞等國際市場，甚至遠征到中東地區。縣府去年也成功與東京電視購物台「虎之門市場」簽署3,000萬新台幣的合作備忘錄（MOU），雲林良品生鮮蔬菜更在日本當地超市上架，為雲林良品進軍日本市場鋪下重要基石。

農業處長魏勝德表示，雲林良品館展出的產品種類豐富，展現雲林農產的多元與高品質。雲林縣多年來穩居台灣農業產值第一，此次參展的主要目標即是將雲林最好的農產與加工食品推向國際市場，透過國際展會與全球買家洽談合作，爭取高額訂單，並深化台日農產貿易關係，進一步與日本連鎖超市建立長期合作，讓更多日本消費者品嚐來自雲林的優質農產品。

▲張麗善率團參加東京食品展，推廣雲林優質農特產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣農會整合各鄉鎮農會農特產品參展，行銷國際市場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

03/08 全台詐欺最新數據

雲林良品東京食品展台日農貿農特產品國際行銷

