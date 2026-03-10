　
地方 地方焦點

颱風接連侵襲未曾放棄　台東鹿野地區農會優秀農民表揚

▲台東鹿野地區農會優秀農民表揚。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東鹿野地區農會優秀農民表揚。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野地區農會10日在農特產品行銷中心舉辦115年農民節暨優秀農民表彰大會，表揚71位優秀農民，並頒發114年台東經典名茶冬季優良茶分級評鑑獎項。縣府農業處長許家豪代表縣長饒慶鈴致意，肯定農民辛勤耕耘，並表示，縣府近年來在鹿野高台辦理熱氣球嘉年華，成功帶動地方觀光，不僅發展在地特色，也積極推廣紅烏龍茶及鳳梨產業。藉由網路農場及參與國內外展覽活動，行銷台東優質農特產品，提升農民經濟收益。

鹿野地區農會慶祝農民節大會由農會理事長林俊宏主持，多位貴賓出席，優秀農民代表展示115年農業生產成果。會中頒獎表揚今年優秀農民，並安排勁歌熱舞、摸彩與娛興節目，現場氣氛溫馨而熱烈，展現農民一年來的努力與成果。

農業處許家豪處長代表饒慶鈴縣長恭喜受獎農民，也向所有默默耕耘的農友表達敬意與感謝。鹿野地區農會近年來積極協助農民提升生產技術，結合縣府行銷推廣及熱氣球嘉年華活動，每年百萬人次參與，透過農特產品及在地特色遊程，帶動地方消費與觀光，創造雙贏。農會亦持續推動紅烏龍茶分級評鑑、建立品牌形象、強化製茶廠衛生與農藥安全規範，提升茶葉市場競爭力。

回顧去年，雖受颱風接連侵襲，農田受損、作物倒伏，但農民未曾放棄，風雨過後仍重新整地、補植復耕。農會第一時間協助申請災害補助，提供技術與資源支援，陪伴農民度過難關。這份堅持與團結，正是鹿野農業最珍貴的力量。每位農民都是地方驕傲，不論種稻、種茶、種水果或蔬菜，皆用雙手守護土地。受獎農民的努力與專業，使鹿野農業持續發光發熱。

此外，林長拓、許坤地、陳貴全等農友榮獲114年全國機採茶菁技術競賽獎項，為鹿野高山茶再添光彩。優質茶品不僅展現農民實力，也讓更多人看見台東茶產業的價值。

農業處長許家豪表示，看到農友努力獲肯定感到欣慰。縣府將持續陪伴農民前行，讓鹿野優質茶葉、米及農特產品走向更寬廣市場，為地方帶來更多希望與發展。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

颱風接連侵襲未曾放棄　台東鹿野地區農會優秀農民表揚

