生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣無緣8強「出征文保景IG」！奧運銅牌文姿云：麻煩風度拿出來

文保景（左圖）最後打席未揮棒遭三振引發「控分」質疑，他的IG遭台灣人灌爆；空手道選手文姿云（右圖）對此呼籲台灣網友保持風度。（翻攝moon__bo_07 IG、wen_tzu_yun IG）

▲文保景（左圖）站著被三振，台灣網友到他IG開酸；空手道選手文姿云（右圖）呼籲台灣網友保持風度。（翻攝moon__bo_07 IG、wen_tzu_yun IG）

圖文／鏡週刊

2026年世界棒球經典賽（WBC）9日韓國對澳洲一戰，韓國打者文保景最後一個打席面對多顆好球未揮棒，站著被三振，引發「控分」質疑。最終韓國以7比2及澳洲晉級，台灣無緣8強，不少台灣人到文保景的IG留言洗版。對此，曾獲奧運銅牌的空手道選手文姿云呼籲「麻煩風度拿出來」。

被質疑「控分」？　台灣網友對韓國球員罵X？

一名網友在社群平台Threads發文：「在脆上罵韓國人故意控分的，人家沒有義務幫台灣晉級把自己淘汰，他們也是為了自己國家的榮譽在競爭，拜託你們有點素質，恭喜人家晉級，中華隊已經打了漂亮的比賽了，下次做得更好就行。」

原PO指出，「已經在網路上看到一堆人在罵韓國球員賤了，這件事真的很瞎，這裡不是你們家，你們的發言國外的人都看得到，拜託你們拿出好的國民素養，愛中華隊給我們漂亮的比賽，也恭喜韓國隊挺進下一輪比賽。」

該篇貼文獲得超過7千人按讚，32歲的文姿云也現身留言：「真的⋯麻煩風度拿出來⋯」

文姿云呼籲台灣網友「麻煩風度拿出來」。（翻攝Threads）

▲文姿云呼籲台灣網友「麻煩風度拿出來」。（翻攝Threads）

鍵盤俠留言太過火？　文姿云細數運動員背後付出開嗆

文姿云在2021年參加東京奧運，在空手道女子55公斤級賽事中獲得銅牌，也是台灣在奧運史上獲得的首面空手道獎牌。

在WBC賽事開打期間，文姿云曾在Threads發文：「真的不要以為一日球迷就有資格評斷他們的表現⋯練球、恢復、治療、體能、重訓、心理諮商⋯在準備比賽的過程中，每一個決定都影響他們的運動表現⋯他們在背後的付出跟努力，真的不需要當鍵盤俠來指點運動員欸⋯」更憤怒表示：「保持良善好嗎！？」譴責酸民看球行為。


03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

大賣場食物賣不完如何處理，引發網友熱議。有網友在社群分享，美式賣場好市多會捐給食物銀行或社福機構，還會在打烊前提供試吃，不僅減少浪費，又鼓勵消費者珍惜食物，善舉讓網友們直呼：「友善處理值得誇獎！」

文姿云文保景鏡週刊

