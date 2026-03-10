台灣無緣8強「出征文保景IG」！奧運銅牌文姿云：麻煩風度拿出來

▲文保景（左圖）站著被三振，台灣網友到他IG開酸；空手道選手文姿云（右圖）呼籲台灣網友保持風度。（翻攝moon__bo_07 IG、wen_tzu_yun IG）

2026年世界棒球經典賽（WBC）9日韓國對澳洲一戰，韓國打者文保景最後一個打席面對多顆好球未揮棒，站著被三振，引發「控分」質疑。最終韓國以7比2及澳洲晉級，台灣無緣8強，不少台灣人到文保景的IG留言洗版。對此，曾獲奧運銅牌的空手道選手文姿云呼籲「麻煩風度拿出來」。

被質疑「控分」？ 台灣網友對韓國球員罵X？

一名網友在社群平台Threads發文：「在脆上罵韓國人故意控分的，人家沒有義務幫台灣晉級把自己淘汰，他們也是為了自己國家的榮譽在競爭，拜託你們有點素質，恭喜人家晉級，中華隊已經打了漂亮的比賽了，下次做得更好就行。」

原PO指出，「已經在網路上看到一堆人在罵韓國球員賤了，這件事真的很瞎，這裡不是你們家，你們的發言國外的人都看得到，拜託你們拿出好的國民素養，愛中華隊給我們漂亮的比賽，也恭喜韓國隊挺進下一輪比賽。」

該篇貼文獲得超過7千人按讚，32歲的文姿云也現身留言：「真的⋯麻煩風度拿出來⋯」

▲文姿云呼籲台灣網友「麻煩風度拿出來」。（翻攝Threads）

鍵盤俠留言太過火？ 文姿云細數運動員背後付出開嗆

文姿云在2021年參加東京奧運，在空手道女子55公斤級賽事中獲得銅牌，也是台灣在奧運史上獲得的首面空手道獎牌。

在WBC賽事開打期間，文姿云曾在Threads發文：「真的不要以為一日球迷就有資格評斷他們的表現⋯練球、恢復、治療、體能、重訓、心理諮商⋯在準備比賽的過程中，每一個決定都影響他們的運動表現⋯他們在背後的付出跟努力，真的不需要當鍵盤俠來指點運動員欸⋯」更憤怒表示：「保持良善好嗎！？」譴責酸民看球行為。



