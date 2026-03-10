台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

▲台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」推出125萬補助金。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實縣內減碳措施，台東縣政府規劃「低耗能民宿暨集合式住宅節能改善補助計畫」，鼓勵業者汰換高耗能設備或建置相關隔熱等節能措施。縣府於3月9、10日一連兩天，分別在縣府五期大樓B501室及縣府A101會議室（大禮堂）辦理政策說明會，邀請轄內民宿業者及集合式住宅代表踴躍參與，共同打造台東低碳新風貌。

台東縣政府指出，依循經濟部能源署推動節能政策，自110年起即在縣內推動民宿建築節能改善措施，鼓勵建置節能管理房控系統、採用隔熱漆等，以協助降低用電需求並減少碳排放。自113年起更進一步擴大推動範圍，新增集合式住宅建築節能改善補助。透過補助與輔導並行方式，逐步將節能減碳理念融入日常生活，營造兼顧效率與永續發展的台東居住環境。

財政及經濟發展處副處長葉正鶴表示，去年「拉芬朵兒6號民宿」業者回饋，透過補助經費購置並安裝遠端遙控系統，可利用手機操作電器開關，有效減少不必要的用電量。為此，縣府積極向中央爭取相關經費，除持續推動民宿節能補助外，並進一步納入集合式住宅辦理，總補助經費達125萬元，提供完善支持機制，期望帶動更多單位參與節能行動，共同形塑台東低碳節電、永續發展的生活環境。

說明會內容涵蓋日常電器的選購與使用原則及隔熱改善方式，並重點介紹可申請補助項目，包括節能照明設備、建築隔熱工程及智慧節電系統等。現場亦針對申請書撰寫方式進行詳細說明，協助業者與集合式住宅代表掌握申請規定，提升提案撰寫能力，並提高參與申請意願。

財經處進一步說明，「低耗能民宿暨集合式住宅節能改善補助」申請自即日起至4月10日止收件，歡迎有興趣的民宿業者及集合式住宅單位踴躍提出。相關報名資訊請上Power台東臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/VzE5RA）查詢，如有疑問可電洽聯絡窗口陳小姐0800-808-803、手機直撥089-318803，或張小姐0954-011088。