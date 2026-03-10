　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

▲台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」推出125萬補助金。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」推出125萬補助金。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實縣內減碳措施，台東縣政府規劃「低耗能民宿暨集合式住宅節能改善補助計畫」，鼓勵業者汰換高耗能設備或建置相關隔熱等節能措施。縣府於3月9、10日一連兩天，分別在縣府五期大樓B501室及縣府A101會議室（大禮堂）辦理政策說明會，邀請轄內民宿業者及集合式住宅代表踴躍參與，共同打造台東低碳新風貌。

台東縣政府指出，依循經濟部能源署推動節能政策，自110年起即在縣內推動民宿建築節能改善措施，鼓勵建置節能管理房控系統、採用隔熱漆等，以協助降低用電需求並減少碳排放。自113年起更進一步擴大推動範圍，新增集合式住宅建築節能改善補助。透過補助與輔導並行方式，逐步將節能減碳理念融入日常生活，營造兼顧效率與永續發展的台東居住環境。

財政及經濟發展處副處長葉正鶴表示，去年「拉芬朵兒6號民宿」業者回饋，透過補助經費購置並安裝遠端遙控系統，可利用手機操作電器開關，有效減少不必要的用電量。為此，縣府積極向中央爭取相關經費，除持續推動民宿節能補助外，並進一步納入集合式住宅辦理，總補助經費達125萬元，提供完善支持機制，期望帶動更多單位參與節能行動，共同形塑台東低碳節電、永續發展的生活環境。

說明會內容涵蓋日常電器的選購與使用原則及隔熱改善方式，並重點介紹可申請補助項目，包括節能照明設備、建築隔熱工程及智慧節電系統等。現場亦針對申請書撰寫方式進行詳細說明，協助業者與集合式住宅代表掌握申請規定，提升提案撰寫能力，並提高參與申請意願。

財經處進一步說明，「低耗能民宿暨集合式住宅節能改善補助」申請自即日起至4月10日止收件，歡迎有興趣的民宿業者及集合式住宅單位踴躍提出。相關報名資訊請上Power台東臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/VzE5RA）查詢，如有疑問可電洽聯絡窗口陳小姐0800-808-803、手機直撥089-318803，或張小姐0954-011088。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

環島騎行謝311恩情！一青妙率團抵台東　延續介達國小台日情誼

颱風接連侵襲未曾放棄　台東鹿野地區農會優秀農民表揚

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

環島騎行謝311恩情！一青妙率團抵台東　延續介達國小台日情誼

颱風接連侵襲未曾放棄　台東鹿野地區農會優秀農民表揚

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

日本AV女優怒轟「台男超噁心」！連發死亡威脅

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應

曾豪駒一句「一起畢業」暗示卸國家隊教頭？樂天：支持任何決定

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

「上班族大軍」WBC捷克隊將赴京都觀光　醫生總教練有患者先返國

萬海2月營收年減0.49%、月減16.61%　3月價量回溫

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！　售價恐破6萬元

甜茶到中國街頭賣霉豆腐　還用桌球拍切...真的不是AI！

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

強化火場指揮調度能力南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

延續救災戰力南消贈聯電消防車強化南科自主防災

台中友善中高齡企業認證開跑！

百年前「混血教材」現身台南教會工尺譜聖詩、白話字彩色醫書

屏東玉賢宮3/14遶境　里港警交管上路

更多熱門

相關新聞

警民聯手送暖！知本所媒合慈善團體 深入社區關懷弱勢家戶

警民聯手送暖！知本所媒合慈善團體 深入社區關懷弱勢家戶

台東警察分局知本派出所所長周擎日前結合地方慈善團體力量，走訪大知本地區轄內10戶清寒、獨居長者及行動不便的弱勢家庭，實地致贈物資與慰問金，在寒風中傳遞社會溫暖。

蘭嶼護漁專案啟動　守護海疆捍衛漁權

蘭嶼護漁專案啟動　守護海疆捍衛漁權

街友把廢棄車當家　鹿野警消即時救援

街友把廢棄車當家　鹿野警消即時救援

迷途男子焦急徘徊　永樂警暖心關懷護送深獲民眾感謝

迷途男子焦急徘徊　永樂警暖心關懷護送深獲民眾感謝

元宵遶境人潮中守護長者　新豐警送獨居翁返家

元宵遶境人潮中守護長者　新豐警送獨居翁返家

關鍵字：

低耗能補助台東

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

探8℃！　下波還會更冷

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面