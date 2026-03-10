　
社會 社會焦點 保障人權

高雄21歲女離奇陳屍摩鐵浴室　母、姨認屍「悲痛到說不出話」

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區一間汽車旅館今（10）日凌晨5點左右驚傳命案，一名21歲張姓女子被發現陳屍在房間浴室內，同行林姓男友清晨緊急報案求助。檢方下午初步相驗，張女媽媽跟阿姨接到突如其來的噩耗後前往殯儀館認屍，情緒悲痛，幾乎無法言語，至於詳細死因，檢方決定12日再解剖複驗釐清。

▲▼ 高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室！房內搜出喪屍煙彈　同行男友遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，29歲林姓男子今日清晨發現女友倒地不起後，立即向警方報案求助。警消人員到場後，發現21歲張姓女子倒臥於浴室，經救護人員評估後，確認已無生命跡象。

▲▼ 21歲愛女離奇陳屍摩鐵浴室　母、姨認屍「悲痛到說不出話」。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼21歲愛女離奇陳屍摩鐵浴室，母、姨認屍「悲痛到說不出話」。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼ 21歲愛女離奇陳屍摩鐵浴室　母、姨認屍「悲痛到說不出話」。（圖／記者陳宏瑞攝）

死者張女的媽媽和阿姨今日傍晚前往殯儀館認屍，2人神情哀傷，悲痛到幾乎無法對話，對相關問題也不願回答，似乎難以接受正值青春年華的女兒竟會就此離去。檢方初步相驗後，決定12日下午3點解剖複驗釐清確切死因。

▲▼高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室，同行男友遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄21歲女突暴斃摩鐵浴室，同行男友持毒遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，警方初步調查，現場未發現明顯打鬥情形，2人身上也無外傷，初步排除外力介入。警方於現場查扣疑含依托咪酯成分之電子煙彈（喪屍煙彈）等物品，並將林男依現行犯逮捕，全案將依違反毒品危害防制條例依法偵辦。

