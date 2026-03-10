李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

▲台北副市長李四川。（圖／翻攝自Facebook／李四川）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨預計於明天提名李四川競選新北市長，但李四川的流氓弟弟今又被踢爆侵佔國土、破壞水保地、盜採砂石等前科，李四川則回應「無法選擇手足」。對此，民進黨新聞部副主任黃子一則表示，李四川弟弟在地方幾乎無惡不作，2018年就被抓到竊佔國土、盜採砂石，還破壞水保地，李四川2019年還把弟弟介紹給當時競選總統的韓國瑜，且公司就蓋在李四川的地上，李一句「無法選擇手足」就能撇清嗎？

黃子一表示，國民黨即將提名李四川選新北市長，但李四川從未把惡霸弟弟的事情講清楚，罪行雪球愈滾愈大，集團成員從恐嚇建商、擁有武士刀、恐嚇清運業者、恐嚇機具廠商，幾乎無惡不作，李四川一句「無法選擇手足」就能撇清嗎？

​

黃子一說，根據法院判決書，李四川家族在地方就是俗稱「吃砂石仔」，李四川的弟弟在2018年就被抓到竊佔國土、盜採砂石，還破壞水保地，但李四川在2019年還把弟弟介紹給當時競選總統的韓國瑜，在小琉球同桌吃飯同桌開講，李四川是向韓國瑜推薦弟弟挖砂石的功力嗎？

​

黃子一強調，2019年跟韓國瑜同桌吃飯同樂後，李四川親弟弟更不可一世了，開始威脅清運業者，一公噸垃圾要交保護費600元，勒索恐嚇長達四年，造成當地清運9次流標，小琉球臭氣沖天。小琉球這麼小，李四川人脈又如此廣，四年內竟沒有任何人跟李四川說「你弟弟是魚肉鄉民的惡霸」？

​

黃子一表示，李四川日前出事的權狀中明白揭露，弟弟李賜福犯罪集團的公司所在地，就在李四川持有的土地上，至今卻沒有任何回應。面對自己的土地上設有犯罪集團，身爲要選新北市長的人，可以這樣躲躲藏藏？

​

黃子一說，經歷伍澤元、鄭太吉暴力恐嚇年代的屏東縣民，最恐懼的就是重現當年的黑道治縣年代，沒想到李四川用拿鐵鎚包裝自己，但弟弟的集團拿武士刀到處威脅人民，去年底還因罪行重大被檢方羈押。弟弟被羈押是何等大事，如果李四川在五年多來都毫不知情，那就是無能！如果知情還刻意掩蓋，那就是無恥。