政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

▲▼北市府歡送李四川RAP影片。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

▲台北副市長李四川。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨預計於明天提名李四川競選新北市長，但李四川的流氓弟弟今又被踢爆侵佔國土、破壞水保地、盜採砂石等前科，李四川則回應「無法選擇手足」。對此，民進黨新聞部副主任黃子一則表示，李四川弟弟在地方幾乎無惡不作，2018年就被抓到竊佔國土、盜採砂石，還破壞水保地，李四川2019年還把弟弟介紹給當時競選總統的韓國瑜，且公司就蓋在李四川的地上，李一句「無法選擇手足」就能撇清嗎？

黃子一表示，國民黨即將提名李四川選新北市長，但李四川從未把惡霸弟弟的事情講清楚，罪行雪球愈滾愈大，集團成員從恐嚇建商、擁有武士刀、恐嚇清運業者、恐嚇機具廠商，幾乎無惡不作，李四川一句「無法選擇手足」就能撇清嗎？

黃子一說，根據法院判決書，李四川家族在地方就是俗稱「吃砂石仔」，李四川的弟弟在2018年就被抓到竊佔國土、盜採砂石，還破壞水保地，但李四川在2019年還把弟弟介紹給當時競選總統的韓國瑜，在小琉球同桌吃飯同桌開講，李四川是向韓國瑜推薦弟弟挖砂石的功力嗎？

黃子一強調，2019年跟韓國瑜同桌吃飯同樂後，李四川親弟弟更不可一世了，開始威脅清運業者，一公噸垃圾要交保護費600元，勒索恐嚇長達四年，造成當地清運9次流標，小琉球臭氣沖天。小琉球這麼小，李四川人脈又如此廣，四年內竟沒有任何人跟李四川說「你弟弟是魚肉鄉民的惡霸」？

黃子一表示，李四川日前出事的權狀中明白揭露，弟弟李賜福犯罪集團的公司所在地，就在李四川持有的土地上，至今卻沒有任何回應。面對自己的土地上設有犯罪集團，身爲要選新北市長的人，可以這樣躲躲藏藏？

黃子一說，經歷伍澤元、鄭太吉暴力恐嚇年代的屏東縣民，最恐懼的就是重現當年的黑道治縣年代，沒想到李四川用拿鐵鎚包裝自己，但弟弟的集團拿武士刀到處威脅人民，去年底還因罪行重大被檢方羈押。弟弟被羈押是何等大事，如果李四川在五年多來都毫不知情，那就是無能！如果知情還刻意掩蓋，那就是無恥。

03/08 全台詐欺最新數據

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

相關新聞

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

請藍白立委一定要意識到，現在的立法「僅供參考」，表決勝敗民進黨已不在乎。無論閣揆還立委，現在甚至把赴日看棒球加油當成更重要。

在野猛攻卓榮泰包機費用　陳培瑜發函立院：藍委赴中聽旨費用誰買單？

在野猛攻卓榮泰包機費用　陳培瑜發函立院：藍委赴中聽旨費用誰買單？

國民黨公布南投縣13鄉鎮市長參選人

國民黨公布南投縣13鄉鎮市長參選人

民進黨民調／66.6%民眾支持快通過國防特別條例　過半反對國民黨版

民進黨民調／66.6%民眾支持快通過國防特別條例　過半反對國民黨版

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

