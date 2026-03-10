金門金城火警！雜草狂燒2500平方公尺　消防緊急灌救中

▲金門金城雜草火警延燒2500平方公尺，消防出動7車14人迅速控制火勢。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣消防局今（10）日中午接獲報案，指出金城鎮某餐廳附近發生雜草火警。消防局立即調派7輛消防車、14名消防人員前往搶救，在消防人員迅速部署水線下，火勢很快獲得控制，燃燒面積約2,500平方公尺，現場未傳出人員傷亡。

消防局救災救護指揮中心表示，今日12時32分接獲民眾通報後，隨即派遣消防人車前往現場，由第一大隊大隊長董必文率隊指揮搶救。消防人員抵達時，發現火勢位於工地旁的大面積雜草區，現場雜草乾燥且茂密，加上風勢較為強勁，研判火勢有蔓延的可能。

為防止火勢擴大，現場指揮官立即指示消防人員從三個方向佈署水線，建立防線並切斷延燒路徑，同時確保水源能供應穩定後展開全面灌救。在消防人員密切配合與適當部署下，火勢很快受到控制，後續並持續進行殘火處理與周邊巡查，避免有復燃情形發生。至於詳細起火原因，將由消防局火災調查科進一步釐清。

消防局第一大隊大隊長董必文提醒，近期天氣乾燥且風勢偏強，戶外火災蔓延風險提高，民眾應提高警覺，切勿任意露天燃燒或焚燒廢棄物，以免造成火災事故。且隨著清明節即將到來，掃墓祭祀時也應落實「4不1要」原則，包括除草不使用火源、菸蒂不亂丟、紙錢不隨意焚燒、爆竹不燃放，以及垃圾要帶走，降低火災發生機率，一同維護公共安全。