夫婦遊杉林溪1死1傷！驗屍結果曝：顱內出血　鄰：出門才打招呼

▲杉林溪墜谷釀1死，彰檢率法醫相驗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

南投杉林溪森林生態渡假園區昨（9日）發生接駁車墜落邊坡意外，造成1死7傷慘劇。來自彰化田中鎮的陳姓男子重傷送醫不治，檢方今（10）日下午會同法醫進行相驗，確認死因為顱內出血。鄰居得知後非常不捨，「昨天夫妻倆要出門前才開心打招呼」，未料竟成天人永隔的最後旅程。

這起意外發生在9日下午，園區一輛電動接駁車疑因會車撞山壁失控墜落邊坡，車上乘客包含駕駛在內共有8人輕重傷。其中67歲的陳姓男子傷勢最為嚴重，被救出時已無生命跡象，頭部有10公分撕裂傷，送醫後仍回天乏術。陳男的賴姓妻子也在事故中受傷，目前仍在醫院治療。

檢察官今天下午率法醫前往彰化田中陳宅相驗，確認死因為顱內出血，而家屬已將遺體帶回住家處理後事，場面哀戚。

▲杉林溪墜谷釀1死，竹山分局報驗，彰檢率法醫相驗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鄰居談起這對夫妻，語氣滿是不捨「昨天早上他們出門時還有說有笑跟我打招呼，沒想到幾個小時後就接到噩耗，真的太突然了。」鄰居透露，陳男退休前是公務員，太太也是公務員退休，夫妻倆感情非常好，育有2子1女，其中一個兒子還是員警。「他們很喜歡爬山健行，特別喜歡去溪頭、杉林溪一帶，因為從田中過去比較近，昨天才會開車去，誰知道會發生這種事。」

子女們對於父親驟逝相當悲痛，低調拒絕受訪，至於事故發生原因，仍待相關單位進一步調查釐清。