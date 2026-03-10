　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅子弟兵捲爭議！呂瀅瀅遭爆職場霸凌　員工離職求助心理諮商

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲王世堅子弟兵呂瀅瀅。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨近來如火如荼展開黨內議員初選民調，台北市松山信義選區競爭激烈，獲立委王世堅力挺的呂瀅瀅，近來有多名前任助理在網路上指控她長期不當管理與職場霸凌、長時間高聲責罵與精神施壓等，甚至報告事情時還要「跪」在旁邊，否則就是不懂倫理。種種情況下，已對員工造成嚴重心理壓力，半年來有10個人痛苦到決定離職。對此，呂瀅瀅表示，已在去年12月提出妨害名譽之告訴，值此初選之際出現相關訊息，其動機與目的令人質疑，呼籲各界理性看待。

呂瀅瀅過去曾任第9屆士林北投議員，連任失利後淡出政壇。相隔多年後，呂再度投身政壇要競逐松山信義區議員，主打「20年行政經驗」；此外，呂與黨內高聲量的立委王世堅關係佳，本次九合一大選王世堅多次被外界點名參選市長，與其交好的議員小雞也被冠上「堅系」之名，獲得不少關注度。

但沒想到，呂瀅瀅卻遭多名前助理指控其涉及職場霸凌。自去年下半年開始，有多位呂的前任助理、志工，在網路上發文指控，在呂的團隊工作時遭受職場霸凌，包括要求助理以跪姿報告工作、公開羞辱外貌、長時間辱罵與精神打壓等行為，已對員工造成嚴重心理壓力，甚至需尋求心理諮商協助。

一名前設計助理表示，當初應徵時職缺標示為「王世堅辦公室設計人員」，但實際到職後，卻被要求同時替呂瀅瀅、賴俊翰與王世堅等多名政治人物製作設計素材，工作內容與面試時被告知的內容明顯不符。

該設計助理表示，入職初期因設計進度壓力，經常每日工作接近12小時，假日也要到辦公室工作，但從未領取任何加班費，甚至還被要求將電腦帶回家完成工作，理由是「在辦公室做會浪費電費與冷氣費」。此外，在向呂瀅瀅報告工作時，曾被要求「單膝下跪」，若未以此方式報告，便會被指責「不懂禮貌、不懂倫理」。

另名前員工則指控，呂瀅瀅多次以身材、髮型等外貌特徵進行羞辱性評論，還長期以「你能力很差」、「如果不是我好心讓你留下，不會有人錄用你」等否定性言論打壓。更曾因個人情緒不佳，在辦公室開放空間中刻意找碴、高聲辱罵長達10分鐘以上，精神壓力龐大。該員工表示，這甚至迫使他要尋求心理諮商的協助。

前員工表示，呂瀅瀅2025年找上他們幫忙，後來待了約半年時間，發現呂對年輕人非常苛刻，已經不是嚴厲或是教導，而是人身攻擊的程度。他透露，這些經面試而來的年輕人都是第一次參與政治工作，而且是衝著王世堅而來，結果發現竟是幫呂瀅瀅。多名前員工表示，長期高工時、公開羞辱與精神壓迫的工作環境，已對心理健康造成嚴重影響，包括失眠與焦慮等症狀。

對此，呂瀅瀅透過聲明稿澄清，相關報導內容有片面扭曲事實或與事實不符之處，已對本人名譽造成重大傷害，已委請律師研擬並採取可保護本人名譽之一切法律途徑。

呂瀅瀅指出，自114年起投入黨內初選時，即有匿名人士於Threads、Facebook等社群平台，以本人辦公室助理之姿，持續散布不實資訊，惡意影射、侵害本人名譽。該匿名人士於本人擬投入參選之際，屢屢以不實事項誣衊，其意圖為何，昭然若揭。呂說，已在114年12月向台北市政府警察局信義分局對該名人士提出妨害名譽之告訴，相關案件已進入司法程序。

呂瀅瀅呼籲，媒體及社會大眾切勿散布或轉傳未經查證之不實資訊。針對任何侵害本人名譽之不實言論，本人均將依法維護自身權益。目前正值黨內初選期間，社會各界更應珍惜選舉公平與民主價值。對於此時出現之相關不實訊息，其動機與目的令人質疑，呼籲各界理性看待相關資訊，避免不實訊息影響選舉之公平。

