政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二度受邀參加NVIDIA年會！明率團赴美　強化台美半導體戰略連線

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁將於台灣時間3月11日率市府訪團啟程赴美。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁將於明（11日）率市府訪團啟程赴美，率副市長羅達生等市府首長出訪，中山大學也參與聯合訪團共同前往亞利桑那州。此行不僅要強化高雄市與亞利桑那州在半導體先進製程的戰略夥伴關係，更是第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會，顯見高雄產業轉型成果已獲國際高度關注。

陳其邁指出，高雄正處於數位淨零「雙軸轉型」的關鍵時刻，從台積電的先進製程，到NVIDIA的AI應用，高雄已在全球半導體與AI供應鏈中確立不可替代的核心地位。

此行安排與美國產業、官方與學界的對話，透過「半導體產業韌性」、「城市主權 AI 治理」及「國際人才培育」三大面向，積極完善高雄產業於全球高科技供應鏈佈局，未來市府亦將持續拓展國際實質夥伴關係，讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市。

本次出訪首站將抵達亞利桑那州，與產官學各界交流，深化雙邊在半導體與先進製造領域的合作對話。陳其邁指出，高雄與亞利桑那州在半導體產業布局上具有高度戰略地位，高雄正全力推動「半導體S廊帶」，亞利桑那州則是美國「矽漠（Silicon Desert）」雙方未來可在供應鏈韌性、智慧城市應用、數位治理、人工智慧導入及產業人才交流等領域建立更緊密夥伴關係。

行程第二站，陳其邁將赴加州聖荷西出席NVIDIA GTC 2026年會，與NVIDIA高層就「智慧高雄燈塔計畫」深化技術合作進行會談。該計畫以視覺語言模型（VLM）為核心，整合城市影像與跨局處資料，建構城市級主權AI平台，成為全球唯一以城市治理為主軸推動生成式AI應用的示範案例。

高雄市已建置城市級主權 AI 與數位孿生城市，成為 NVIDIA 官網首個收錄的城市治理案例。高雄市政府「燈塔計畫」的實務應用，在 NVIDIA GTC大會展區展出，要將「高雄經驗」打造為世界級的智慧城市示範點，未來在交通管理、道路巡檢、環保及水利等場域，AI 將能即時提供決策建議，大幅強化城市治理韌性。

交通局目前已將燈塔計畫導入「高雄市交通即時監控平台」，應用 AI 視覺語言模型 (VLM)縮短事故通報時間，連動智慧號誌（AI Signal Control）調整秒數，並透過數據模型預判車流趨勢，提前發布交管訊息，落實智慧韌性交通。

工務局亦訓練AI模型辨識道路施工樣態，當行動攝影機偵測到道路施工時，可快速判別施工類型，於第一時間通知施工單位進行處置。

水利局則運用即時影像系統分析災情，整合雨量、水位等各項監測資訊，導入SGC智慧治理平台，協助相關單位即時掌握整體災情態勢，未來將進一步結合既有水利智慧密網計畫，導入AI即時監測與模擬演算技術。

環保局亦將擴大AI雲端監控科技執法應用，強化露天燃燒偵測，整合固定污染源、微感及毒化物運作資料，評估減碳績效，建置即時警示及戰情儀表板，以達成智慧城市淨零減碳目標。

此行高雄市政府特別與國立中山大學聯合出訪，為高雄轉型為智慧科技韌性城市儲備長期競爭力。訪美期間，陳其邁市長也將拜會史丹佛大學、亞利桑那州立大學及亞利桑那大學等學研機構，與專家學者針對全球產業脈動及人才養成進行深度對話，確保高雄在雙軸轉型過程中，能與全球先進技術及頂尖人才庫接軌。

高雄市政府訪團本次訪美行程成功串聯美西科技廊帶兩大核心，拓展高雄與亞利桑那州在半導體先進製程上的戰略連線，更藉由「高雄燈塔計畫」向全球展示城市級主權AI的實踐。未來市府將持續以開放、務實的態度深化台美合作，落實與國際夥伴在多元領域的實質合作，加速高雄從產業轉型，結合半導體產業優勢與AI應用實力，推動產業升級、穩健邁向具全球競爭力與韌性的智慧城市。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成
曾豪駒最後一次帶中華隊？　感性發文： 讓我們一起畢業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南韓對美投資法案拍板　12日國會表決

南韓對美投資法案拍板　12日國會表決

南韓國會跨黨派特別委員會9日針對《對美投資特別法》條文達成共識，這項3500億美元規模的投資案將於12日交付國會全體會議表決，為韓美雙邊貿易協議開啟實質執行階段。

台股千家下跌免驚！　法人看「恐慌指數」判斷非基本面崩盤

台股千家下跌免驚！　法人看「恐慌指數」判斷非基本面崩盤

卡位雙題材！飆股IET-KY提前開獎　1月獲利年增400%

卡位雙題材！飆股IET-KY提前開獎　1月獲利年增400%

台中拚AI城市　市府與群聯電子簽MOU強化智慧治理

台中拚AI城市　市府與群聯電子簽MOU強化智慧治理

韓7艘油輪「卡在荷姆茲海峽」　油電價連環漲

韓7艘油輪「卡在荷姆茲海峽」　油電價連環漲

關鍵字：

標籤:高雄出訪半導體智慧城市AI應用國際合作

讀者迴響

