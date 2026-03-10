　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

▲縣府考察團向僑界介紹雲林農業與產業發展成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府考察團向僑界介紹雲林農業與產業發展成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善率縣府考察團昨（9）日前往日本參加東京國際食品展拓銷雲林良品，參展前夕，除觀摩日本規模最大、最現代化的公營批發市場「豐洲市場」，晚間更率團與日本當地僑界代表及僑務委員會晤餐敘。

晚間考察團歡迎會由中華華僑會主辦，東京僑務委員林學明、橫浜僑務委員洪益芬、東京華僑總會總會長彭勻孝、東京華僑總會名譽總會長張君臣、東京華僑總會名譽總會長蕭玉蘭、留日東京華僑婦女會會長張春美、華僑協會總會日本分會會長林育良及東京中山學會楊淑珍等各界華僑鄉親歡迎張縣長及所率團隊到訪。

張麗善在會中對日本僑界鄉親的歡迎表達最誠摯感謝。此外亦不忘介紹雲林不但是最大的蔬果中心也是最大的畜產中心，未來更朝向農工商科技並進發展的縣市。除了9+1產業園區逐步推展之外，更積極招商引資一步步將雲林打造為最具發展前景的城市。
 
東京華僑總會總會長彭勻孝表示，雲林縣向來以深厚的人文底蘊、勤勞樸實的民風以及豐富的農業資源聞名，張縣長長期致力推動地方發展與國際交流，令人十分敬佩。旅日僑界一直關心並支持台灣各地地方的發展，也盼透過更多交流，促進台日間文化、經濟與官方等多方面合作，此次張縣長的到訪，不僅加深彼此情誼，也為未來的交流合作開啟更多可能。
 
華僑協會總會日本分會會長林育良也說，雲林縣以農業聞名，是台灣重要的糧倉。近年來，張縣長積極推動雲林縣產業轉型，從單一農業走向農業加工，加上工業、科技結構推動智慧農業、地方創生與觀光發展；為了解決人口老化並致力於改善長照設施；為了青年外流的問題，發展很多青年創業、青年就業等行政策略。他確信一定可以給雲林縣民們懷念。
 
最後縣長張麗善熱情邀請日本僑界友人到訪雲林，雲林除了有豐富物產，多樣在地美食外，還有獲國際認證的世界竹地標，雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等美景，期待與僑界朋友一起感受雲林的森呼吸。

▲縣府考察團向僑界介紹雲林農業與產業發展成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東京僑界熱情歡迎雲林考察團到訪，共同促進交流合作。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成
曾豪駒最後一次帶中華隊？　感性發文： 讓我們一起畢業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

環島騎行謝311恩情！一青妙率團抵台東　延續介達國小台日情誼

颱風接連侵襲未曾放棄　台東鹿野地區農會優秀農民表揚

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

環島騎行謝311恩情！一青妙率團抵台東　延續介達國小台日情誼

颱風接連侵襲未曾放棄　台東鹿野地區農會優秀農民表揚

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

日本AV女優怒轟「台男超噁心」！連發死亡威脅

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應

曾豪駒一句「一起畢業」暗示卸國家隊教頭？樂天：支持任何決定

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

「上班族大軍」WBC捷克隊將赴京都觀光　醫生總教練有患者先返國

萬海2月營收年減0.49%、月減16.61%　3月價量回溫

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！　售價恐破6萬元

【笑容轉移到爸媽臉上】中華隊打贏韓國超爽！寶寶卻成唯一受害者XD

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

強化火場指揮調度能力南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

延續救災戰力南消贈聯電消防車強化南科自主防災

台中友善中高齡企業認證開跑！

百年前「混血教材」現身台南教會工尺譜聖詩、白話字彩色醫書

屏東玉賢宮3/14遶境　里港警交管上路

更多熱門

相關新聞

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

東京食品展台灣館開幕儀式於日本時間今（10）日舉行，展期自3月10日到3月13日，台灣本屆共有包括雲林縣在內共15個縣市、194家廠商參展。縣長張麗善率領縣內優質業者、農會組成「雲林良品館」，首日吸引來自全球買家眼球。

雲林縣議員提名名單公布　民進黨公布第一波布局

雲林縣議員提名名單公布　民進黨公布第一波布局

嘉義民宿變製毒基地　警抄出7公斤「一粒眠」

嘉義民宿變製毒基地　警抄出7公斤「一粒眠」

斗六轎車失控撞進禮儀社　駕駛受困送醫

斗六轎車失控撞進禮儀社　駕駛受困送醫

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台

關鍵字：

雲林農業日本交流東京食品展豐洲市場地方發展

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

探8℃！　下波還會更冷

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面