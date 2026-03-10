雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

▲縣府考察團向僑界介紹雲林農業與產業發展成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善率縣府考察團昨（9）日前往日本參加東京國際食品展拓銷雲林良品，參展前夕，除觀摩日本規模最大、最現代化的公營批發市場「豐洲市場」，晚間更率團與日本當地僑界代表及僑務委員會晤餐敘。

晚間考察團歡迎會由中華華僑會主辦，東京僑務委員林學明、橫浜僑務委員洪益芬、東京華僑總會總會長彭勻孝、東京華僑總會名譽總會長張君臣、東京華僑總會名譽總會長蕭玉蘭、留日東京華僑婦女會會長張春美、華僑協會總會日本分會會長林育良及東京中山學會楊淑珍等各界華僑鄉親歡迎張縣長及所率團隊到訪。

張麗善在會中對日本僑界鄉親的歡迎表達最誠摯感謝。此外亦不忘介紹雲林不但是最大的蔬果中心也是最大的畜產中心，未來更朝向農工商科技並進發展的縣市。除了9+1產業園區逐步推展之外，更積極招商引資一步步將雲林打造為最具發展前景的城市。



東京華僑總會總會長彭勻孝表示，雲林縣向來以深厚的人文底蘊、勤勞樸實的民風以及豐富的農業資源聞名，張縣長長期致力推動地方發展與國際交流，令人十分敬佩。旅日僑界一直關心並支持台灣各地地方的發展，也盼透過更多交流，促進台日間文化、經濟與官方等多方面合作，此次張縣長的到訪，不僅加深彼此情誼，也為未來的交流合作開啟更多可能。



華僑協會總會日本分會會長林育良也說，雲林縣以農業聞名，是台灣重要的糧倉。近年來，張縣長積極推動雲林縣產業轉型，從單一農業走向農業加工，加上工業、科技結構推動智慧農業、地方創生與觀光發展；為了解決人口老化並致力於改善長照設施；為了青年外流的問題，發展很多青年創業、青年就業等行政策略。他確信一定可以給雲林縣民們懷念。



最後縣長張麗善熱情邀請日本僑界友人到訪雲林，雲林除了有豐富物產，多樣在地美食外，還有獲國際認證的世界竹地標，雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等美景，期待與僑界朋友一起感受雲林的森呼吸。

▲東京僑界熱情歡迎雲林考察團到訪，共同促進交流合作。（圖／記者游瓊華翻攝）