注意！全台7縣市明停水　時間區域一次看　高雄連3波

記者曾羿翔／綜合報導

台灣自來水公司公告指出，因管網檢測、管線汰換及設備改善等工程，全台將有桃園、苗栗、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭共7縣市部分地區於明（11日）前後實施停水作業。其中苗栗部分地區自10日早上9時起已停水，最長影響將達22小時，提醒民眾提前儲水備用。

以下整理各縣市停水時間、原因與影響範圍：

●桃園市

停水時間

3月10日晚間22時至3月11日凌晨3時，預計停水5小時。

停水原因

大溪區三層小區進行管網封閉調查作業。

影響區域

大溪區福安里、美華里。

●苗栗縣

停水時間

3月10日早上9時至3月11日早上7時，停水約22小時。

停水原因

竹科四期竹南基地送水管工程（造橋段）施工。

影響區域

造橋鄉

九車籠、學府路、寮坑道路、縱貫公路、育英一街、育英二街、育英三街、育英五街、育英六街、育英七街、育英八街、育英街、談文中心道、阿義埤路、陽明街。

後龍鎮

東明里、新民里、埔頂里、灣寶里、復興里、外埔里、海埔里、大山里。

●高雄市（共有三處區域停水）

第一波停水時間

3月11日早上9時至下午16時，共7小時。

原因

旗山所分區計量管網設備增設、管線封閉改善工程及漏水調查，同時進行田寮區管段與閥門檢測。

影響區域

內門區中正路、內山公路、南屏路、旗文路、番子路。

旗山區內山公路、旗文路。

田寮區三和里、南安里、古亭里、崇德里、西德里。

第二波停水時間

3月11日凌晨0時至清晨5時，共5小時。

原因

分區計量管網封閉測試。

影響區域

三民區天祥二路。

左營區光興街、天祥二路、新上街、新下街、新中街、新吉街、新庄仔路、立信路、自由二路、裕誠路、辛亥路。

第三波停水時間

3月11日早上9時至下午17時，共8小時。

原因

旗津二路汰換管線工程。

影響區域

旗津區中洲一路、中洲二路、中洲三路、中港街、吉祥街、商港街、大關路、廟前路、廣澤街、敦和街、旗津一路、旗津二路、旗津三路、旗港路、海岸路、瑞竹街、發祥街、義竹街、通山路。

●屏東縣

停水時間

3月11日早上10時至下午18時，共8小時。

停水原因

鹽埔淨水場淨水設備及管線改善工程。

影響區域

里港鄉鐵店村、過江村、春林村、永春村、玉田村、載興村、潮厝村、大平村、茄苳村、塔樓村。

●台東縣

停水時間

3月11日早上8時至下午16時，共8小時。

停水原因

台東系統中興路四段、五段周邊巷道進行管線汰換工程。

影響區域

卑南鄉中興路四段、太平路。

●花蓮縣

停水時間

3月11日下午14時至16時30分，共2小時30分。

停水原因

防校小區水量計故障檢修。

影響區域

吉安鄉廣豐三街、廣豐路、廣賢路一段。

●宜蘭縣

停水時間

3月11日下午13時至17時，共4小時。

停水原因

廣興廠管網改善工程與大進淨水場系統設備改善。

影響區域

冬山鄉大進村大進路186號至266號及周邊巷道。

停水注意事項

自來水公司提醒，民眾應於停水前至少提前6小時完成儲水準備，並於停水期間關閉抽水設備電源，以避免發生空轉或火災風險。供水恢復後，建議先打開水龍頭排氣，使管線恢復順暢供水。若位於高樓層或管線末端地區，水壓回復可能較慢，若長時間未恢復供水，可向自來水公司通報協助處理。