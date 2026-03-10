【廣編】陳意涵首度代言醫美品牌　3/8為妮芙蕾澎怦針站台

▲妮芙蕾啟動儀式上代言人陳意涵（左）與謝佳憲董事長（右）。

圖、文／妮芙蕾提供

3月8日國際婦女節，謝佳憲董事長正式宣布由氣質女星陳意涵擔任「妮芙蕾澎怦針」品牌代言人，適逢她主演的電影《陽光女子合唱團》全台票房突破7億元大關，氣勢如虹的人氣，讓此次代言更具話題性。向來形象健康、率真的陳意涵坦言，對醫美代言極為謹慎。在深入了解妮芙蕾澎怦針的研發理念與臨床安全數據後，才安心決定合作。她感性分享：「它給我的感覺不是誇張改變，而是安全、有效、自然地找回最好的自己。」

妮芙蕾澎怦針核心概念為「自然澎潤、膠原再生」，強調透過專業醫療評估，提供溫和且有感的保養選擇。陳意涵特別提到，施打後的感覺非常細緻，在高度清晰的鏡頭前，依然能保持最真實、最自然的輪廓，讓「自然自信」成為現代女性的新標準。身為熱愛運動的代表，陳意涵大讚妮芙蕾的修復表現：「不腫、不痛、不瘀青，自然到讓人超安心！」她笑說療程後完全不影響生活，甚至當天就能直接去跑步。她強調，若會影響日常運動，她就不會選擇。

在婦女節這個象徵女性力量的日子，陳意涵與妮芙蕾的合作，展現了「年齡不是對手，壓力才是」的優雅觀點，無疑成為2026年開春最受矚目的品牌焦點。