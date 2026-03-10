　
    • 　
>
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今晚至明晨冷空氣及輻射冷卻影響，低溫下探10度以下，明天短暫回溫，周四至周六清晨又有冷氣團南下，北部、東半部再降溫。另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天冷空氣減弱，水氣減少，清晨西半部山區有零星降雨，白天各地晴到多雲，僅花東及恆春有局部短暫雨。周四下一波冷空氣南下，花東、恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭及北部山區有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，周五至周六清晨冷空氣影響，基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫雨，白天各地晴到多雲。下周日至周二環境為東風至東南風，溫度回升，各地晴到多雲，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，預計下周五又有一波東北季風增強。

溫度方面，他表示，今晚至明晨冷空氣及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭下探11至13度，局部有10度以下低溫，南部及花東14至16度。明天白天回溫，各地高溫20至24度。周四、周五中部以北及宜蘭再降溫，低溫約11至13度。周六白天逐漸回溫，各地高溫回到22至24度。周日至下周二各地約24至26度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

另外，黃恩鴻指出，目前鵝鑾鼻東南東方2130公里的熱帶性低氣壓TD03，預計往東北方向前進，最快明天有機會生成颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

▲▼熱帶低壓將增強為「鸚鵡」颱風。（圖／氣象署提供）

▲熱帶低壓將增強為「鸚鵡」颱風。（圖／氣象署提供）

03/08 全台詐欺最新數據

入夜轉乾「低溫探10度」　後天又有冷氣團連凍2天

入夜轉乾「低溫探10度」　後天又有冷氣團連凍2天

今天冷氣團持續影響，低溫下探10度，白天各地降雨較多，晚間逐漸轉乾。明天白天冷空氣減弱，周四、周五又有一波冷氣團增強，水氣較少，低溫仍下探12度。

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

「鸚鵡颱風」最快今晚生成　預估路徑曝

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

天氣降雨溫度颱風

