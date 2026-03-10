　
國際焦點

北海道滑雪遇雪崩！外籍男遭暴雪活埋受困1500m　送醫前失去意識

▲▼位於日本北海道美瑛市和上富良野町的十勝岳。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於日本北海道美瑛市和上富良野町的十勝岳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道再度發生雪崩事故！北海道上富良野町的上富良野岳今（10）日上午發生雪崩，一名外籍男子在進行越野滑雪時不幸被埋入雪中。警方接獲通報後出動直升機搜救，最終在海拔約1500公尺處將男子救出，但送醫時該男已呈現失去意識的狀態。目前警方仍在調查事故發生的詳細經過。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，北海道警方表示，10日上午10時40分左右接獲通報，指出在北海道上富良野町的上富良野岳發生雪崩，「有1人被埋在雪中」。警方隨即展開搜救行動，並出動直升機前往現場。

搜救人員在海拔約1500公尺的位置發現遭雪崩波及的男子，並成功將他救出。不過警方指出，男子在被送往醫院時已經失去意識，目前詳細傷勢仍有待確認。

警方進一步表示，該名男子當時與另外3人一起進行「越野滑雪」（Backcountry Ski），也就是在未經整備的天然山區滑雪。警方正在調查雪崩發生的原因以及當時的具體情況。據悉，團隊內也有日籍成員。

值得注意的是，上富良野岳近期已發生多起雪崩事故。本月5日，同一座山就曾有一名自稱來自台灣的40多歲男子遭雪崩掩埋，所幸當時也被警方成功救出。

03/08 全台詐欺最新數據

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成
曾豪駒最後一次帶中華隊？　感性發文： 讓我們一起畢業

