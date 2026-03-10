奇美醫院揭牌「職業傷病診治專責醫院」　五階段照護助職災勞工復工

▲奇美醫院獲勞動部認可為「職業傷病診治專責醫院」，10日舉行揭牌儀式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化南部地區職業傷病醫療照護與勞工權益保障，奇美醫院於2023年通過「職災職能復健專責醫院」，並於2026年正式獲勞動部認可為「職業傷病診治專責醫院」，10日舉行揭牌儀式，象徵南部職災醫療服務邁向更整合與制度化的新里程碑。

奇美醫院副院長鄭天浚表示，透過醫學中心跨專業團隊整合，醫院建立「五階段全人照護流程」，讓職業傷病勞工能在同一體系中完成治療、評估與復工規劃，從急性醫療、復健到重返職場都有完整銜接，提升南部職業傷病醫療服務量能。

奇美醫院位於台南產業核心地帶，周邊涵蓋永康工業區、南部科學園區及台南科技工業區等重要產業聚落。鄭天浚指出，近5年來已服務逾2萬名職災勞工，累積相當豐富的臨床與實務經驗。此次獲得職業傷病診治專責醫院認可，未來將以更完善制度提升區域職業傷病照護品質，讓勞工在地即可獲得即時且專業的醫療協助。

奇美醫院職業醫學科主任郭婉吟表示，為協助受傷勞工順利銜接治療與復工，醫院以「全人照護模式」為核心，建立五階段整合服務流程。第一階段為「主動辨識」，在急診、門診及住院流程中加強辨識疑似職業傷病個案並及早轉介；第二階段為「單一窗口」，由專責窗口提供諮詢與流程協助，減少勞工往返奔波。

第三階段為「全人照護」，透過跨專業團隊整合治療、功能復原、心理支持與社會資源連結；第四階段「職場連結」，納入復工評估與職務再設計建議，協助勞工安全回到工作崗位；第五階段「持續追蹤」，對復工個案進行長期關懷與健康追蹤，確保工作適應與身心穩定。

實際案例中，一名44歲男性勞工在作業時誤觸高壓電導致多處電燒傷，經奇美醫院緊急救治與多次手術後傷勢穩定，但足部功能尚未恢復至工作需求。經轉介職業醫學科進行復工評估並安排工作強化訓練與輔具建議，最終順利重返職場。

另有一名46歲女性蔬果零售工作者因長期搬運重物導致腰椎椎間盤突出，醫院團隊除診療外，還前往工作場所進行實地訪視，詳細記錄搬運重量與工作姿勢，完成職業病評估報告，協助當事人成功申請職業災害保險給付並通過職業病認定。

郭婉吟指出，職業傷病專責醫院的核心價值，在於結合醫療專業與制度支持，提供從急性治療、疾病與工作相關性評估，到復工規劃與職場連結的整合照護，同時協助勞工銜接職業災害保險給付與相關權益保障。

奇美醫院也提醒，勞工若在職場發生意外、上下班途中交通事故，或懷疑疾病與工作環境有關，都可至職業醫學科尋求協助。除醫師提供診斷與復工建議外，也有職業傷病個案管理師協助連結社會復健資源，陪伴勞工完成復原歷程。未來院方也將持續深化區域合作網絡，強化職業傷病辨識與復工支持量能，守護南部產業勞工健康。