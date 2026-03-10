蘭嶼護漁專案啟動　守護海疆捍衛漁權





▲海巡署啟動蘭嶼飛魚季專案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

海巡署東部分署自民國106年起，每年於飛魚季期間執行「強化蘭嶼地區及周邊海域海洋資源維護專案」，今年已邁入第10年。該專案旨在維護蘭嶼地區的海洋生態及傳統飛魚文化，並持續打擊違規採捕行為，確保漁民權益及海域安全。

今年專案自3月9日起正式啟動，將持續至6月18日。為提升執行效能，第十巡防區指揮部整合線上勤務資源，搭配多功能艇進駐開元港執行近岸巡查，同時調派第四無人機區隊進行空中偵巡，配合全天候不間斷的陸域巡邏勤務及雷達海面監控，全方位確保蘭嶼海域安全。專案期間亦設立通報專線，即時回應民眾訴求。

專案啟動前，第十巡防區指揮部馬主任率各勤務單位主管拜會蘭嶼各村村長，周延專案勤務作為，並於9日主持聯合勤前教育，要求所屬任務單位務必落實勤務，持續守護蘭嶼傳統飛魚文化及海域資源。

第十巡防區指揮部呼籲，維護蘭嶼地區的海洋生態與傳統文化需要社會大眾共同參與，期盼透過國人與本署各任務單位的協力合作，持續降低違規採捕案件，促進海洋生態永續經營及蘭嶼飛魚文化的延續。民眾若發現相關違規情形，可立即撥打海巡署「118服務專線」或「蘭嶼護漁專案通報諮詢平台」電話0988-918-903，海巡同仁將即刻查處。