社會 社會焦點 保障人權

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

▲▼太子詐騙集團遭警方破獲，數量龐大的豪車今天舉行競標拍賣。拍賣現場停滿豪車，宛如大型車展，現場也湧入不少看熱鬧參與競標的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲柬埔寨太子集團洗錢案被查扣的33輛豪車，日前經檢方囑託拍賣，成交24輛總價4.3億餘元，其中號稱「馬王」的法拉利LAFERRARI以1.35億元最高價拍定。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署日前偵結柬埔寨太子集團在台灣設點洗錢案，起訴62人，主嫌王昱棠、辜淑雯等9名在押被告移審台北地院，法官處分各交保30萬元到500萬元，檢方不服、提起準抗告，北院認為原處分的判斷未違反比例原則或濫用裁量權限，今（10日）裁定駁回檢方準抗告確定。

檢方上周三（4日）公告起訴太子集團62人與13家公司，涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》與賭博等罪嫌，同日移審9名在押被告到北院，承審合議庭由受命法官與審判長分工召開接押庭，最後分別諭知9人均交保的結果，不是合議庭評議後的「裁定」，而是屬於「處分」性質。

▲▼太子集團9在押被告全交保。主嫌王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

太子集團洗錢案被告王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

檢方對本案北院法官獨任所為的「處分」提起準抗告，仍留在北院分案給其他合議庭審酌，不像針對「裁定」所提的抗告，須移交高院審理，但駁回的效果都是就此確定。本件檢方僅對其中8人交保處分提起準抗告，不含已認罪獲交保30萬元的王俊國。

本件裁定指出，太子集團洗錢案承審合議庭法官准許被告交保的處分，認被告王昱棠等8人所涉起訴書所載犯行，犯罪嫌疑均屬重大，且均有事實足認有逃亡之虞，惟考量被告王昱棠等8人生活狀況及本案訴訟進度，認尚無羈押必要。

▲▼太子集團9在押被告全交保。主嫌辜淑雯。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團洗錢案被告辜淑雯。（圖／記者劉昌松攝）

裁定指出，經調取該案卷證核閱並評議後，認原處分法官已詳細敘明何以作此等判斷的相當理由，其判斷並未違反比例原則或濫用裁量權限，自應予以維持。檢察官猶執前詞指摘原處分不當，難認有理由，應予駁回。對本件裁定不得抗告。

承審合議庭法官在4日下午3點30分起，快馬加鞭召開接押庭調查後，當晚8點15分諭知太子集團操盤手王昱棠交保500萬元、天旭公司人資長辜淑雯交保400萬元、太子集團在台最高負責人李添的特助李守禮、尼爾創新公司負責人林揚茂與尼爾創新公司財務副總鄭巧枚各150萬元。

天旭公司會計主管陳麗珊交保100萬元，為李添管理超跑的邱子恩、洗錢「水房」要角陳韋志各交保50萬元，管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國交保30萬元。

9名在押被告交保期間，均限制住居與限制出境、出海8個月，皆須接受科技監控防逃，王昱棠佩戴電子手環與持用個案手機、辜淑雯佩戴電子腳環，其餘7人均佩戴電子手環並於每周二、五上午10點，向限制住居地轄區派出所報到1次。

檢方起訴前，囑託行政執行署台北分署先拍賣太子集團被查扣的33輛各式豪車，上周一（2日）共拍定24輛車、得款總價4億3662萬元，最高價為法拉利LAFERRARI馬王、以1.35億元成交，未拍定的9輛車將待審理確定後再拍賣，全部價款都列入犯罪所得沒收範圍。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成
曾豪駒最後一次帶中華隊？　感性發文： 讓我們一起畢業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

