交通部新規「公路與市區共線」須設行穿線　斑馬線也要退縮

▲中部首創Z字型行穿線，提供行人安全庇護空間。（圖／記者唐詠絮攝）

▲公路與市區道路共線路段須評估設置行人穿越道，並導入「行穿線退縮」設計。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者李姿慧／台北報導

為撕去「行人地獄」標籤，交通部今（10日）正式預告訂定「公路路線設計規範」草案，強化公路與市區道路銜接處融入「人本交通」設計，要求共線路段須評估設置行人穿越道，並導入「行穿線退縮」設計。公路局表示，目前全台省道已完成308處路口退縮改善，已納入未來工程設計重點。

交通部綜規司表示，「公路路線設計規範」自民國75年頒訂以來，已歷經6次滾動檢討。過去多採審竣後函頒方式辦理，本次修訂則採「法規命令」的公告方式辦理。

交通部表示，「公路路線設計規範」修正草案主要扣合行政院國家道路交通安全綱要計畫，針對行車安全與人本交通理念進行滾動式調整，修正的實質核心在於強化公路與市區道路的銜接，將原本可能過寬的車道調整為準用市區道路標準；並強制要求共線路口應評估設置行人穿越道，同時導入行穿線退縮3至5公尺的設計示意圖以提升視線安全，並更嚴格把關路口車道的偏移與漸變配置，保障行人與行車的雙重安全。

公路局則補充說明，為提升行人穿越市區平面交叉路口之安全性，法規增訂「公路與市區道路共線之路段，平面交叉路口應評估設置行人穿越道」。另為使車輛轉彎時，駕駛較能清楚辨識行人，也增訂枕木紋行人穿越道線與橫交路口路面邊緣間距以3至5公尺為原則，並得依實際情形酌予調整。

交通部表示，目前尚處於草案預告階段，預計預告60日，後續將依據法制程序蒐集各界意見並完成行政作業後，正式公告實施。

公路局指出，為改善所轄省道路口安全，於113年至114年辦理「省道路口安全改善計畫」，針對路口行人有關設施，譬如路口行人穿越道線退縮等進行全面檢視與評估改善，經統計共辦理308處路口行人穿越道線退縮，其設計概念亦已納入未來工程設計之重點。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

公路市區共線安全行人穿越線斑馬線交通部路口人本交通

