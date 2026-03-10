觀音拿鐵粉不哭！網傳茶湯會爆關店潮　官方駁斥：會大力展店

▲茶湯會近來積極推出新形態門店，以及珍珠奶茶雞蛋糕等多樣小點，搶攻市場。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台灣手搖飲市場競爭進入白熱化，近日有網友在社群平台 Threads 發文提到，知名手搖飲品牌「茶湯會」似乎出現關店潮，「感覺一家接著一家倒」。不少忠實顧客紛紛留言哀號，直呼品牌招牌「觀音拿鐵」是此生最愛，更有人猜測是否為經營層制度或商圈規劃出了問題。對此，茶湯會官方駁斥網友猜測，並透露今年將會開啟「大力展店」模式。

創立至今21年，茶湯會表示，品牌非常重視長期的發展策略與門市體質。雖然全台門市數量與前幾年相比略有減少，但數據顯示，「整體門市營收表現皆較過去成長」。官方強調，這歸功於消費者的持續支持，以及加盟主的共同努力，並非如外界傳聞的經營不振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

茶湯會進一步解釋，手搖飲市場競爭極其激烈，除了面臨同業挑戰，品牌內部也會考量「同品牌門市」之間的距離。為了確保每一間門市都能穩定獲利，避免店與店之間過度競爭，品牌會依據商圈發展與營運狀況，彈性調整門市數量。目前除了持續優化現有門市的營運表現，也正積極評估具潛力的展店位置，未來將推出更多「新型態店型」與消費者見面。

面對網友的關心，茶湯會表示，謝謝支持與喜愛，目前正在調整腳步中，今年將會大力展店，也歡迎喜愛品牌的夥伴加入加盟行列。