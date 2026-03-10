街友把廢棄車當家！鹿野警消即時救援　啟動急難救助

▲台東鹿野警消攜手關懷街友安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉鹿野村一處空地長年停放一輛年久失修的自小客車，因車輛無法發動且未上鎖，成為「報廢車」。9日晚間21時40分許，有民眾發現車內疑似有人影晃動，擔心發生危險，立即向關山警察分局鹿野分駐所報案請求協助。

鹿野分駐所接獲通報後，隨即派遣線上巡邏警員劉珊甄前往現場查處。抵達後，劉員果真在車內發現一名年長男子蜷縮其中，神情疲憊、身體狀況欠佳，並散發酒氣。由於車內空間狹小、通風不良，加上地板散落雜物及排泄物，環境衛生條件惡劣，長時間逗留恐造成缺氧或其他健康風險。

經訪查鄰居得知，該名長者姓余(61年次)，為附近街友，平日無固定收入來源，僅仰賴好心民眾接濟度日。疑因天氣轉涼及無處棲身，臨時選擇「入住」報廢車輛暫避風雨。然而車體老舊且密閉性高，稍有不慎即可能發生危險，幸得民眾即時通報，才避免憾事發生。

考量長者身體與安全疑慮，劉員立即通報消防救護人員到場協助，合力將長者攙扶出車外，送往醫院檢查與治療。同時依規定啟動「急難救助」機制，通報鹿野鄉公所社會福利單位介入關懷及後續安置評估，期望提供更妥適協助與資源，避免類似情形再次發生。

關山警察分局表示，感謝熱心民眾即時通報，使警方能在第一時間到場處理。警方除協助送醫外，也已通報社福單位介入關懷與安置評估，並呼籲民眾若發現可疑人事物，應立即撥打110或當地分駐(派出)所電話，警方將迅速前往妥適處置，以維護民眾生命財產安全。