快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　銀泰佶生技董座夫妻遭約談

▲北檢偵辦銀泰佶詐貸、賣股不法所得5.3億元案，搜索約談負責人夫妻到案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

銀泰佶生技公司涉嫌從2019年起，以虛偽增資假交易的方式，向公、民營銀行詐貸1.3億元，再透過地下盤商以公司發展預防醫學商品、前景可期的話術，招攬民眾投資，印股票換鈔票詐騙逾4億元，台北地檢署10日指揮調查局兵分6路搜索，以詐害銀行等罪嫌約談林姓負責人夫妻等3人到案。

曾有媒體報導，銀泰佶生技所生產的快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等四大品牌遍及各大零售通路，其中洗手乳產品在台市佔率第一，2020年宣稱營收上看10億元，預計2021年申請興櫃。

但檢調獲報，銀泰佶與雅蓮碧公司的林姓負責人與許姓妻子，涉嫌從2019年到2021年間，連續虛偽增資達1.2億元，並找來商務配合，製作假契約，藉此虛增營收，向合庫、永豐等銀行詐貸1.3億元，約在同一時期，銀泰佶從2020年開始以販售股條的方式，詐騙投資人約4億元。

北檢檢察官李堯樺指揮調查局台北市調處在10日搜索銀泰佶、雅蓮碧等6處，約談林姓夫妻與協助製作假契約的游姓男子，全案朝《銀行法》詐害銀行、《證交法》詐偽買賣有價證券等罪嫌方向偵辦。