元宵遶境人潮中守護長者　新豐警送獨居翁平安返家

▲警方細心護送獨居長者回家平安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前，適逢台東縣成功鎮一年一度的元宵遶境盛會，鎮上街頭人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。由於當日為地方重要節慶活動，鎮內多數商家與服務業暫停營業，平日常見的叫車服務也一度難以取得，交通需求相對緊繃。當日下午傍晚，成功分局新豐派出所警員潘彥廷及彭柏升接獲民眾通報，指出有一名長者在熱鬧街區中需要協助，警方隨即趕赴現場處理。

抵達現場後，員警發現該名長者疑似酒後體力不支，言語含糊、無法清楚表達身分與住址，在人潮與車流中顯得相當無助。幸好潘彥廷平時落實勤區訪查，對轄區居民情形相當熟悉，第一時間便辨認出該名男子為居住於鎮外約10分鐘車程處的獨居長者。平日他多依賴大眾運輸往返鎮上，而當日因遶境活動導致交通服務中斷，使其無法順利返家。

為避免長者在夜間街頭發生意外，員警立即細心攙扶其上巡邏車，親自護送回家。經過警方協助，長者順利安全抵達住處，並對員警在繁忙勤務中仍願意伸出援手表達感謝。

成功分局表示，警方在維持節慶秩序與交通安全之餘，也持續關注民眾需求。新豐派出所員警平時深入社區、落實勤區訪查，能在第一時間辨識並協助需要幫助的居民，以實際行動守護地方安全與溫暖，讓民眾在歡慶節日之際也能感受到警察貼心且可靠的守護。