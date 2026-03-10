2月52條「中日航線」全航班取消　2514次赴日航班停飛

▲日本東京晴空塔。（圖／VCG）

記者廖翊慈／綜合報導

中國與日本航線近期出現大幅縮減情況。最新數據顯示，2026年2月共有52條中日航線取消全部航班，當月赴日航班取消率達48.5%，共計2514個航班停飛，中日航空往來呈現明顯萎縮。

據《中新經緯》報導，航班管家數據顯示，包含中國春節在內的整個2月，中日航線航班取消情況顯著擴大，取消率進一步攀升至48.5%。停飛航線涵蓋北京、上海、廣州、成都等主要出境城市，以及東京、大阪、名古屋、沖繩、札幌等日本熱門機場。

▲日本東京羽田機場。（圖／VCG）

其中，北京—名古屋、南通—大阪、北京—沖繩等航線已全面取消，而仙台、茨城、佐賀等10個日本地方機場的中國直飛航班更已全部歸零，顯示二、三線城市直飛日本的航班幾乎全面停擺。

▲廈門航空。（圖／CFP）

數據顯示，2026年1月中國赴日航班取消率已達47.2%，比2025年12月增加7.8個百分點，而2月則進一步升至48.5%。在春運首周（2月1日至7日）期間，中日往返航班量年減49.2%，實際執行航班減少1292班次。

分析指出，中日航線大幅縮減與多重因素有關，包括市場需求下降、安全疑慮及外交環境變化等。中國外交部先前多次發布安全提醒，提及日本社會治安問題與地震、海嘯等自然災害風險，呼籲民眾審慎前往。

▲日本北海道札幌市雪景。（圖／VCG）

此外，日本今年初也接連出現極端天氣與地震事件，例如北海道暴雪導致約7000人滯留、關東地區出現連續地震，進一步加劇旅客對出行安全的擔憂。

在需求面方面，中國赴日旅客量同比下降54%，多條航線客座率跌至40%至50%，遠低於航空公司約70%的盈虧平衡線。日本觀光局數據亦顯示，2025年12月中國赴日旅客同比減少45.3%，免稅店銷售額明顯下滑，北海道滑雪場預訂量更下降約60%。

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

報導指出，近年中日政治摩擦也對民間交流產生影響。日本首相高市早苗2025年11月發表涉台言論後，引發中方多項反制措施，隨後出現大規模退訂機票情況，48小時內退訂量超過54萬張，航空公司在需求持續下滑下，被迫縮減航線運力。