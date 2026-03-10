　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2月52條「中日航線」全航班取消　2514次赴日航班停飛

▲日本東京晴空塔。（圖／VCG）

▲日本東京晴空塔。（圖／VCG）

記者廖翊慈／綜合報導

中國與日本航線近期出現大幅縮減情況。最新數據顯示，2026年2月共有52條中日航線取消全部航班，當月赴日航班取消率達48.5%，共計2514個航班停飛，中日航空往來呈現明顯萎縮。

據《中新經緯》報導，航班管家數據顯示，包含中國春節在內的整個2月，中日航線航班取消情況顯著擴大，取消率進一步攀升至48.5%。停飛航線涵蓋北京、上海、廣州、成都等主要出境城市，以及東京、大阪、名古屋、沖繩、札幌等日本熱門機場。

▲日本東京羽田機場。（圖／VCG）

▲日本東京羽田機場。（圖／VCG）

其中，北京—名古屋、南通—大阪、北京—沖繩等航線已全面取消，而仙台、茨城、佐賀等10個日本地方機場的中國直飛航班更已全部歸零，顯示二、三線城市直飛日本的航班幾乎全面停擺。

▲廈門航空。（圖／CFP）

▲廈門航空。（圖／CFP）

數據顯示，2026年1月中國赴日航班取消率已達47.2%，比2025年12月增加7.8個百分點，而2月則進一步升至48.5%。在春運首周（2月1日至7日）期間，中日往返航班量年減49.2%，實際執行航班減少1292班次。

分析指出，中日航線大幅縮減與多重因素有關，包括市場需求下降、安全疑慮及外交環境變化等。中國外交部先前多次發布安全提醒，提及日本社會治安問題與地震、海嘯等自然災害風險，呼籲民眾審慎前往。

▲日本北海道札幌市雪景。（圖／VCG）

▲日本北海道札幌市雪景。（圖／VCG）

此外，日本今年初也接連出現極端天氣與地震事件，例如北海道暴雪導致約7000人滯留、關東地區出現連續地震，進一步加劇旅客對出行安全的擔憂。

在需求面方面，中國赴日旅客量同比下降54%，多條航線客座率跌至40%至50%，遠低於航空公司約70%的盈虧平衡線。日本觀光局數據亦顯示，2025年12月中國赴日旅客同比減少45.3%，免稅店銷售額明顯下滑，北海道滑雪場預訂量更下降約60%。

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

報導指出，近年中日政治摩擦也對民間交流產生影響。日本首相高市早苗2025年11月發表涉台言論後，引發中方多項反制措施，隨後出現大規模退訂機票情況，48小時內退訂量超過54萬張，航空公司在需求持續下滑下，被迫縮減航線運力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成
曾豪駒最後一次帶中華隊？　感性發文： 讓我們一起畢業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

彭博社稱台灣將拓展海外夥伴　中方不滿：民進黨用心險惡注定失敗

2月52條「中日航線」全航班取消　2514次赴日航班停飛

洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」　于東來曾喊：基層獎金46萬起

沈有忠：中共經濟下行軍費卻增長　　預示將加大軍事脅迫

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　陸委會：認知作戰

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上「辦台胞證」

自然美2025年業績穩健躍升　「AI科美、大健康」驅動轉虧為盈

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

陸女高燒9天竟因「輸液管被血栓堵死」　醫嚇：感染炸彈險喪命

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

彭博社稱台灣將拓展海外夥伴　中方不滿：民進黨用心險惡注定失敗

2月52條「中日航線」全航班取消　2514次赴日航班停飛

洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」　于東來曾喊：基層獎金46萬起

沈有忠：中共經濟下行軍費卻增長　　預示將加大軍事脅迫

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　陸委會：認知作戰

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　落地馬上「辦台胞證」

自然美2025年業績穩健躍升　「AI科美、大健康」驅動轉虧為盈

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅　被稱為「南方人蔘」

陸女高燒9天竟因「輸液管被血栓堵死」　醫嚇：感染炸彈險喪命

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

日本AV女優怒轟「台男超噁心」！連發死亡威脅

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應

曾豪駒一句「一起畢業」暗示卸國家隊教頭？樂天：支持任何決定

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

「上班族大軍」WBC捷克隊將赴京都觀光　醫生總教練有患者先返國

萬海2月營收年減0.49%、月減16.61%　3月價量回溫

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！　售價恐破6萬元

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

大陸熱門新聞

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

甜美演員仿拍噴火生日蛋糕慘遭「毀容」

陸宣稱助70台人離中東　落地秒辦台胞證

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

全民「養龍蝦」爆紅 360創辦人周鴻禕：OpenClaw還有三個問題待解

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

王毅：伊朗戰事本不應發生

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

陸男子「國家機密換綠卡」 主責退休老幹部健康...離境前遭逮

感染炸彈！她高燒9天竟因輸液管被血栓堵死

更多熱門

相關新聞

分析／卓榮泰稱自費包機東京應援　真「私人」還是棒球外交？

分析／卓榮泰稱自費包機東京應援　真「私人」還是棒球外交？

中華隊昨在世界經典棒球賽（WBC）對上捷克隊傳捷報，當國人沉浸贏球氣氛時，行政院長卓榮泰被目擊現身東京巨蛋觀賽，更傳出卓是包機赴日，此舉掀起政壇截然不同的觀點；在野黨要求卓向國人說清楚，包機來回東京的費用與動用的社會成本，執政黨則聚焦在台日斷交54年以來首位赴日的閣揆。

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

影／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

影／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

影／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

影／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

快訊／王毅談中美：高層交往議程擺桌面　現須管控分歧、排除干擾

關鍵字：

中日航班航班取消旅遊高市早苗赴日航班

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

探8℃！　下波還會更冷

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面