碩士兒被大樹砸死逢甲校長沒事　「質疑校方作偽證」母怒提再議

記者白珈陽／台中報導

逢甲大學去年6月發生吳姓碩士生遭校內榕樹重壓身亡，家屬對逢甲大學提告過失致死罪，台中地檢署近日偵結，以樹木病況須專家才能看出、及農試所等相關機構證詞，難認定有應注意而未注意過失等理由，予以逢甲校長等5名被告不起訴處分。吳母說，無法接受調查結果，現在吳家已經提出再議，要替孩子討個公道。

▲吳母向媒體公開再議內容。（圖／記者白珈陽攝）



吳母今天（10日）下午接受媒體採訪，並公布再議書狀內容。吳母在書狀中，質疑檢察官在調查過程中有疏漏，她認為，該棵榕樹倒塌的主因，除因感染褐根病，更重要的原因是因為高大的樹幹、樹冠，竟種植於窄淺的人造花台之上，造成樹木樹根底部出奇平整、無法深入地下，進而發生樹木倒塌的悲劇，但檢方在原處分書中卻獨漏相關調查及認定。

吳母再指出，逢甲大學唐姓副校長在案發當下、接受媒體採訪時，曾公開表示，「在今年2月份我們做完整理時，知道這棵樹有生病，但還在可控範圍內，所以並沒有做更進一步的處理」，可見得當時唐已知樹木生病。

但唐卻在偵詢時證稱，他在採訪時所稱的列管，是表達在校園美化過程中，就栽種在特殊地點例如花台、生長傾斜、樹齡較大或樹勢較弱，會進行投藥、疏枝，而該棵倒塌的樹木，而最後一次投藥是在114年2月間，所以才說2月列管，不是已發生異狀。

吳母認為，唐在受訪時與偵訊時的言詞不一，懷疑他為使同事免於受罰，在偵訊中進行偽證，請求檢察官予以起訴偽證罪。吳母並據此主張，根據刑法第14條，「行為人雖非故意，但按其情節應注意、並能注意，而不注意者，為過失。」認為逢甲大學本就知樹木生病，卻未積極處理，仍涉犯過失致死罪嫌。



吳母說，吳家在年前收受到檢方的不起訴處分書，其結果令她難以接受，已委請律師提起再議。