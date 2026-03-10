　
    • 　
>
經營5年撐不住！蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲「泡泡瑪特公仔」掀起一陣盲盒旋風。（圖／記者任以芳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在電商平台販售玩偶、盲盒的「拉布布小舖」已經營五年，曾多次登上盲盒類營業額第一名。沒想到店家近日宣布倒閉，店主在IG感嘆，這一路走來真的不容易。對此，財經達人「股人阿勳」指出，「在平台持續收割的環境下，未來我們只會看到越來越多這種『百萬賣家』撐不下去而黯然退場。」

「拉布布小舖」近日發文宣布倒閉，表示店鋪未來將開始慢慢清庫存，所有商品都會低於中國市場成交價出售，部分商品甚至會低於成本出清。老闆坦言，經營過程並不順利，倒閉原因則是被日益高漲的平台手續費壓得喘不過氣。

他表示，平台抽成從最初的4%漲到12%，若再搭配通路免運活動又要5%，加上政府營業稅5%、營所稅3%。「也就是說，每賣出一個商品，在還沒有計入員工、房租、行銷、蝦皮廣告、會計費、大陸運費、出貨系統、關稅、匯率差、價格差、正規報關費用、耗材、損耗、退貨等成本之前，就已經先少了20%。」而當上述成本全加進來，基本上就看不到任何利潤了。

看到店家發文，「股人阿勳」有感在粉專表示，自己有陣子也蠻瘋盲盒，原本還覺得很貴，後來稍微了解一下背後的成本結構，才知道真正薛的根本不是零售賣家，而是背後的「品牌商」。

財經達人嘆　未來會更多「百萬賣家」黯然退場

「股人阿勳」說，其實「拉布布小舖」曾經做到行業龍頭，結果卻敗給了極低的毛利與不斷攀升的隱形成本。他表示，賣家在第一線承擔了所有風險，例如拿不到熱門款，卻得吞下品牌方塞過來的滯銷IP庫存；或一次高單價退貨，好幾天的努力就直接泡湯；「更慘的是，用心經營的賣場，自然流量被無情砍半，不砸錢買廣告就等於隱形。」

他認為，這件事點出一個殘酷的現實，「隨著蝦皮進入『收割賣家』的模式，不斷調升手續費、逼迫賣家提高廣告費，現在要在蝦皮上賣東西，起手式就是準備把25%到30%的營收雙手奉上給平台。」

所以，表面上看起來風光、月入百萬的電商大賣家，背後其實都踩在「低利潤、高抽成」的危險商業模式上走鋼索。「股人阿勳」最後直嘆，「可以預見的是，在平台持續收割的環境下，未來只會看到越來越多這種『百萬賣家』撐不下去而黯然退場。」

03/08 全台詐欺最新數據

陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應
韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
伊朗逾200kg「濃縮鈾」下落曝光！
入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成
曾豪駒最後一次帶中華隊？　感性發文： 讓我們一起畢業

隨著生成式 AI 逐漸尋找商業化模式，科技公司正加快探索 AI 與電商整合的可能性。近期消息指出，字節跳動旗下 AI 助手豆包已開始測試新的購物功能，讓使用者可直接在 AI 應用程式內完成商品下單與支付流程。

