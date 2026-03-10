彭博社稱台灣將拓展海外夥伴　中方不滿：民進黨用心險惡注定失敗

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

彭博社記者10日指出，台灣將計畫發行債券來拓展海外投資夥伴，以對抗中共在國際外交上的施壓。中國外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會上，對此表達不滿，更直言台灣當局注定失敗。

據《北京日報》報導，彭博社記者向郭嘉昆提問，「台灣當局正考慮首次發行債券，並透過分散融資來源，來擴大海外投資夥伴，這被視為台當局為回應所謂的『外交孤立』所做的努力，請問中方對此有何評論？」



郭嘉昆表示，「民進黨當局慣於打著經貿投資等各種幌子，在國際上從事台獨分裂活動，拓展所謂國際空間，用心險惡，注定失敗。」



他還強調，「民進黨當局的卑鄙伎倆，根本改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，也撼動不了國際社會堅持一個中國原則的穩固格局，更阻擋不了實現祖國完全統一的歷史進程。」

《彭博社》報導指出，知情人士表示，台灣外交部負責國際援助的部門，正在籌備發行可持續發展債券，債券可能以台幣計價，初始規模大概相當於2億美元。

知情人士還表示，籌集的資金主要用於海外項目，將可能包括綠色能源基礎設施、可再生能源AI數據中心，以及監測氣候變化的遙感系統等有關項目。文末還強調，目前相關事項仍在討論之中，尚未進行最終確定。