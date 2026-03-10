抓老婆外遇闖民宿蒐證　屏東男「侵入住宅罪」判拘55天

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東詹姓男子因婚姻失和，為蒐集妻子疑似外遇的證據，與友人入住同一民宿並趁清晨敲門闖入房內蒐證。屏東地方法院審理認定，詹男未經房客同意即進入房間，已侵害他人居住安寧，依刑法侵入住宅罪判處拘役55日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

判決指出，詹男與廖姓女子原為夫妻，兩人因感情不睦分居，廖女於2023年11月向台北地方法院訴請離婚。詹男為取得妻子外遇證據，委託法律事務所人員協助追查其行蹤，並發現廖女與蔡姓男子互動密切，曾多次夜宿旅館。

2024年5月27日，詹男得知兩人入住屏東某民宿301號房，便與協助蒐證的兩人同樣入住該民宿。隔天清晨，由其中一人敲門、另一人錄影，詹男則在房門打開後，趁蔡男僅微開門縫查看時，未經同意踏入房內並持手機錄影。

蔡男表示，當時僅開門詢問訪客身分，詹男便突然闖入房間，他多次要求對方離開並以手勢示意，但詹男仍持續停留拍攝，造成困擾與驚嚇，因此報警提告。

法院勘驗現場錄影畫面後認為，房門僅微開時，詹男即以腳踏入並以肩膀推門進入，時間短促，蔡男並未同意其進入。進入後蔡男亦多次要求離開，足認詹男確有侵入住宅行為。

法院指出，住宅或住宿空間的私密性與居住安寧受法律保障，即使當事人基於蒐證目的，也不得任意闖入他人房間。若認為涉及不法行為，應透過報警或依法聲請搜索等方式處理，而非私自侵入。

法官審酌詹男並無重大前科，但未經同意闖入房間並錄影蒐證，仍侵害他人居住安寧，因此依侵入住宅罪判處拘役55日，得易科罰金。