嘉義歐都納山野度假村熄燈！　飯店用品50元起大拍賣

▲▼ 嘉義大埔地標珍重再見！歐都納山野度假村熄燈前大回饋 飯店用品50元起瘋搶 。（圖／翻攝臉書曾文大埔大小事）

記者翁伊森／嘉義報導



在曾文水庫湖畔30多年、承載無數旅人回憶的嘉義大埔「歐都納山野度假村」，日前宣布劃下營運句點。在揮別山林歲月之際，為了感謝各界長期的支持，度假村將於 3 月 16 日至 3 月 28 日，於館內「盧森會議室」舉辦最後一場「飯店用品珍藏拍賣會」，現場備品、家具最低僅需 50 元起，邀請老朋友與精打細算的民眾回娘家，將這份專業級的舒適帶回家。

歐都納山野度假村以其優雅的歐式山莊風格聞名，館內設施皆以專業、堅固、耐用為標竿。此次拍賣會釋出的品項極為豐富，涵蓋了深受住客好評的高級寢具與床具、充滿歐式風情的彩繪玻璃檯燈、裝飾掛畫，以及各式耐用度極高的專業家具。對於正值居家修繕需求或喜愛復古風格的民眾來說，這不僅是一場買賣，更是一次低門檻提升居家質感的絕佳機會。

網友表示，即將熄燈心中充滿不捨，因此決定以最親民的價格回饋鄉親。拍賣品項從實用的生活小物到大型家具應有盡有，入場價格僅從 50 元起跳，幾乎是象徵性的工本價，希望能讓每一件陪伴過飯店成長的物件，都能在新的家庭中繼續發揮價值。

這場別具意義的拍賣會預計吸引不少在地居民與飯店粉絲前往，活動僅限時兩週，每日下午兩點至晚上七點開放參觀選購。由於品項數量有限，建議有興趣的民眾把握機會及早進場，在歐都納正式熄燈前，挑選一份專屬的大埔記憶。

歐