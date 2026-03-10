曹興誠辭文總執委　質疑「中華」2字混淆台灣定位、削弱主權認同

▲曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

中華文化總會將於17日將舉行會員大會，但傳出聯電創辦人、文總執行委員曹興誠致函文總副會長江春男表達辭意，曹興誠經媒體受訪也證實此事，他認為，當前凡是掛有「中」或「中華」字樣的組織或活動，都可能混淆台灣的定位，甚至削弱台灣的主權認同。對此，政治工作者周軒今（10日）表示，曹董真的是言出必行，台灣若要走向主權獨立，就要全力去中國化，現在真的是時候了。尤其以曹董的身分背景，出來喊聲，更有說服力。

根據《太報》報導，今日曹興誠接受電話訪問證實，已決定請辭執行委員職務，並表示將不會出席本月舉行的會員大會。

政治工作者周軒稍早也發文表示，「我們尊敬的大前輩， 曹興誠今天接受媒體訪問正式表態，請辭中華文化總會執行委員，並表示將不會出席本月舉行的會員大會」。

周軒指出，據悉，曹董也致函文總副會長江春男表達辭意。在信中，曹董提到，他對於「中華文化總會」名稱有所疑慮。

周軒提到，曹興誠指出，文化總會宗旨在於推廣台灣文化，但組織名稱仍冠上「中華」兩字，讓他感到不解，而他認為，當前凡是掛有「中」或「中華」字樣的組織或活動，都可能混淆台灣的定位，甚至削弱台灣的主權認同。

周軒說，曹董進一步表示，台灣若要走向主權獨立，必須全力「去中國化」。他也提到，自己已被中國官方視為「頑固台獨分子」，若繼續擔任「中華文化總會」執行委員，將顯得自相矛盾，因此決定即日起辭職。

周軒強調，自己覺得，曹董真的是言出必行，知行合一，台灣若要走向主權獨立，就要全力去中國化，這段話在過去沒有人會理的，但是現在，真的是時候了。尤其以曹董的身分背景，出來喊聲，更有說服力。