好市多食物賣不完怎辦？處理剩食方式曝光　1時間去可免費狂吃

▲好市多熟食類賣不完如何處理引發會員討論。（翻攝「Costco好市多商品消費心得分享區」臉書）

圖文／鏡週刊

大賣場食物賣不完如何處理，引發網友熱議。有網友在社群分享，美式賣場好市多會捐給食物銀行或社福機構，還會在打烊前提供試吃，不僅減少浪費，又鼓勵消費者珍惜食物，善舉讓網友們直呼：「友善處理值得誇獎！」

網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文，稱之前在大賣場打工，要下架的熟食烘培，考慮食安問題，基本上都是直接處理掉；原本以為好市多也是如此，沒想到會送做公益。她認為只要沒過期，食安無虞，可以提高食物週轉率都是好事。

▲好市多在關店前會開放試吃，避免浪費即期食物。（翻攝「Costco好市多商品消費心得分享區」臉書）

她還發現，好市多處理剩餘食物的方法，就是與全球「Feeding America」等食物銀行合作，捐贈烘焙品、生鮮食品給慈善機構；在台灣則以「閉店前大方試吃」來減少浪費，試吃品包含壽司、烘焙品等，達到降低剩食的效果。

貼文一出引發迴響，網友都以為，這些賣不完的食物是直接丟掉，沒想到是會捐贈；尤其好市多每日淘汰的量應該很可觀，能這樣做很難得。網友們認為，這年頭會努力處理商品後續問題的企業不多了，給予肯定！也有網友直言，其他大企業需要加強這方面的處理，不然淘汰的食物量都很驚人。



