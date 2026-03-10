　
三月中旬「好運上門三大生肖」　順風順水、事業突破

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲三月中旬開始，運勢高漲的三大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

三月中旬開始，整體運勢悄悄轉強，有些生肖將迎來轉機。根據《搜狐網》運勢專欄，最近從事業發展、資源整合，或是財務收入，有三個生肖都出現明顯升溫的跡象，究竟哪三個生肖在三月中開始走上順風期，事業與財運同步看漲？一起來看看。

生肖牛
三月中開始，屬牛的人在事業上逐漸站上有利位置。過去累積的實力與穩健表現，終於被看見，工作中容易獲得上級賞識與重要任務，原本停滯的計畫也有機會順利推進。若有創業或合作計畫，資源整合會更加順暢，發展步調穩中有進。財運方面隨著事業表現同步提升，正財收入穩定成長，獎金與分紅可期；偏財亦有小幅亮點，理財或副業帶來額外進帳，整體財務狀況逐步寬裕。

生肖龍
三月中起，屬龍的人迎來事業突破期。你的能力與企圖心在此時特別突出，容易爭取到核心項目或關鍵角色，為履歷增添亮眼成績。對從事創意、管理或市場相關工作者而言，更有機會擴大影響力，打開新的發展空間。若有外地合作或跨領域嘗試，也值得積極評估。財運方面隨事業走高，收入結構更為多元，除了本業回報提升，副業與專業變現亦帶來實質收益，累積速度明顯加快。

生肖蛇
三月中開始，屬蛇的人逐步迎來收穫時刻。長期以來的耕耘與專業表現，讓你在團隊中成為值得信賴的核心人物，也更容易獲得提拔或新的發展機會。若正考慮轉型或調整跑道，這段時間方向感較為清晰，有助於穩定落腳。財運走勢偏向穩健，本業收入持續增長，同時也可能透過熟識人士介紹，接觸到可靠的理財或合作機會。只要保持審慎規劃，資產累積將逐步厚實。

伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光
東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容
快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談
WBC戰捷克前　大谷翔平進牛棚練投29球
「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞
海產新家被管理員入侵　保全公司開除：道德淪喪
性病大洗牌「近萬人染梅毒」　15-24歲上升最多　

