卓揆看棒球沒問題！前元首機師疑1事：沒聽過私人行程從那出發

▲行政院卓榮泰院長。（圖／行政院提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本觀看WBC世界棒球經典賽，被爆出是搭乘公務包機出發，引發外界質疑「公器私用」。儘管卓榮泰強調此行是自費的私人行程，但曾任元首專機機師的民眾黨台北市議員張志豪直言，自己當機師20年，從沒聽過私人行程可以從松山指揮部搭包機出發，質疑到底有多少「私人」需要包下一架華航A321neo，話題在網路上掀起熱議。

卓榮泰日前現身日本觀看世界棒球經典賽，不過卻傳出是搭乘公務包機出發。行政院對此表示，此行屬於私人行程，因此被外界質疑是否涉及公器私用。據了解，卓榮泰此次赴日，也成為台日斷交54年來，繼游錫堃因颱風意外訪問琉球後，首位正式赴日的閣揆。

卓榮泰受訪時回應表示，這趟赴日是利用假日休息時間的私人行程，費用也是自費，主要就是到現場替Team Taiwan加油。他強調，國內政務仍透過行政院體系掌握，包括副院長鄭麗君與各部會首長都持續掌握情勢，因此沒有影響公務運作。

不過曾在前總統馬英九任內擔任元首專機機師的張志豪則在臉書發文表示，「看球加油沒有問題」，但他當機師20年，真的沒聽過私人行程可以從空軍松山指揮部搭包機出發，並質疑「到底是多少個『私人』需要以華航A321neo擔任包機？」貼文引發議論，「專業機師現身說法了」、「資深機師出來發聲，更有公信力。」