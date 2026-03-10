　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

▲「台北時裝周AW26」將在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級，除了傳統伸展台，也首度導入形象展演（Presentation）、多元響應活動，並推出「Live秀展直播區」、「Editor’s Pick風格市集」，讓民眾能近距離觀看設計作品、觸摸材質，甚至直接購買，讓時尚不只停留在伸展台，也走進日常生活。

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／文化部）

▲「台北時裝周」邁入第8年，在累積多年經驗後決定推動轉型。（圖／文化部）

●台北時裝周「3大轉型方向」

文化部政務次長王時思表示，台北時裝周邁入第8年，在累積多年經驗後決定推動轉型，主要包括三大方向，第一是將能量重新集中於品牌本身，取消獨立命名的開幕秀，讓各品牌透過自己的秀完整呈現設計理念與產品線。

第二是「深化產業輔導」，透過業師提供「一對一」商化輔導，協助設計師建立更穩定的市場操作能力。第三則是「強化消費端參與」，透過市集與生活風格品牌合作，讓消費力成為支持設計產業的重要力量。

王時思指出，全球時尚市場正處於消費結構重分配的階段，高端奢侈品牌出現洗牌，中產階級消費逐漸兩極化；不過這並非壞事，在這樣的趨勢下，規模較小但風格鮮明的品牌，反而迎來機會。未來時尚產業將面臨「科技高度介入、永續發展、文化敘事」3大趨勢，而文化內容將成為品牌差異化的重要關鍵。

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

▲TANGTSUNGCHIEN 顛覆傳統男裝。（圖／記者林育綾攝）

●設計理念搶先曝光，從身體結構到島嶼文化

多位參展設計師也在展前分享創作理念。有設計師重新思考服裝結構與身體的關係，例如TANGTSUNGCHIEN 顛覆傳統男裝，提出「不再只是剛性的保護，而是一種更柔軟、可以支撐與包覆身體的形式」，透過層疊、折疊與模組化設計，讓衣服能隨著身體移動，也會在穿著與生活中逐漸被塑形。

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

▲Yentity在細節加入象徵祝福的「天使數字333」刺繡。（圖／記者林育綾攝）

青春記憶、自我成長也是這季設計靈感之一，Yentity 回望學生時代的心境與現在的自我認同，透過寬闊直線與強烈廓形呈現情緒張力，並在細節加入象徵祝福的「天使數字333」刺繡，希望在動盪時代中留下對未來的祝福。

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

▲「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場。（圖／記者林育綾攝）

也有設計師從人生階段與時間感出發，DanielWong以「Workin Progress」為題，回應自己邁入40歲的人生節點，也象徵品牌仍在不斷進化。LiyuTsai則在品牌30周年之際，以「行時序」為主題，將時間與工藝累積轉化為設計語言，讓狂野浪漫的布料與理性套裝剪裁形成對比與平衡。

▼LiyuTsai讓狂野浪漫的布料，與理性套裝剪裁，形成對比與平衡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

台灣文化、自然風景同樣成為重要靈感來源，WEITZUYUAN從台灣海洋文化出發，以「水神媽祖」結合古希臘神話海神「波塞頓」為靈感，透過強調肩線與神龕結構的輪廓，打造「神明式海軍軍裝」，並以山形鏤空布料，搭配紅色回收寶特瓶纖維，象徵海底火山岩與海洋能量，也藉此傳達保育海洋的概念。

▼WEITZUYUAN 從台灣海洋文化出發，以「水神媽祖」結合古希臘神話海神「波塞頓」為靈感，打造「神明式海軍軍裝」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

CJEAN則以《Satanama》為概念，結合冥想哲學與京都1200年「蠟纈染工藝」，透過布料呈現生命誕生、消逝與再生的循環。

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

此外，也有設計師將個人情感與社會議題帶入創作，BOBJian以「留下來的人」為主題，透過靜態展呈現失去與記憶交織的情感。#DAMUR則以「MakeMeWater」為概念，運用透明材質與流動輪廓探討身體與性別的多樣可能。INFDARK則延續品牌對服裝結構的實驗精神，將設計草稿與版型演進轉化為服裝細節，呈現如科幻後末日般的設計軌跡。

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／記者林育綾攝）

●12品牌輪番登場，秀展形式全面升級

文化部表示，本季時裝周以「交集、呈現」為視覺核心概念，重新調整平台定位，希望協助設計師品牌更清晰表達自身設計語言與文化敘事，建立能與市場對接，並支持品牌長期發展的產業平台。透過不同展演形式，讓品牌依自身發展階段選擇最適合的展示方式，也讓設計理念能以更立體的方式被看見。

本季時裝周共規劃6場伸展台走秀、6場形象展演，邀集CJEAN、BOBJian、JUSTINXX、DanielWong、TANGTSUNGCHIEN、Mizuiroind.、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、INFDARK、WEITZUYUAN、WANGLILING等12個品牌參與。此外，CJEAN、#DAMUR、JENNLEE、RAYCHU與UUIN等品牌也將於3月至5月期間推出展覽、展售會、論壇與工作坊等響應活動，將設計能量從秀場延伸至城市生活。

▲▼「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」，秀展形式全面升級。（圖／文化部）

▲「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，今年被定位為「轉型元年」。（圖／文化部）

●直播秀展、市集與買主洽談，擴大民眾參與

「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，為擴大民眾參與，今年也將過去限量開放的民眾席轉型為「Live秀展直播區」，讓觀眾能依喜愛的設計師隨時到場觀看秀展直播。

時裝周期間也推出「Editor’sPick風格市集」，以雜誌編輯選品為概念，邀請18個品牌進駐，包括BasicPlus+、EVERYDAYOBJECT、tan tan、好初早餐等品牌，讓民眾能近距離觀察設計細節、觸摸材質並直接購買，讓時尚轉化為生活風格的一部分。

在產業交流方面，本季也於松山文創園區規劃「TAIPEIINSTYLE服飾品國際買主採購洽談會」，集結36家台灣服飾與設計品牌參展，邀請國際買家來台採購與洽談合作，透過與全球時尚產業交流，拓展海外市場並提升品牌附加價值。

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

台北時裝周AW26

