社會 社會焦點 保障人權

藝人海產新家被闖「管理員幹的」惡保全被炒　公司：道德淪喪

▲▼海產。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

▲藝人海產新家遭自家保全監守自盜，保全公司聲明指出，已經將人開除。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

記者許權毅／台中報導

藝人海產（劉威廷）才在台中置產，卻傳出自己的新家被管理員持備用磁扣闖入。負責該社區管理的瑞豐保全今指出，第一時間已經開除該名員工，本案是該名員工道德淪喪，為單一個案，已經主動報案，絕不護短。

海產指出，位於北區進化路的新家6日才裝設好門鎖連線APP，不料7日凌晨2點，卻收到有人使用編號3的門禁卡進入屋內，逗留3分鐘後才離開。而該張門禁卡正是放在管理員處的備用鑰匙，嚇得海產立刻南下返家，與管理員對質。

不料，管理員回應「沒有啊，去你家按電鈴沒有人。」要求觀看監視器畫面，卻只看到「非正確時間」，後來才收到瑞豐保全提供正確畫面，發現涉案人就是當時在場的其中一名劉姓夜班保全。

第二警分局說，9日12時40分獲報，北區進化路某社區住戶劉男（海產）住家遭人持備用磁扣進入，經檢視監視器畫面，發現是夜班保全劉男進屋。

經警方確認，該名保全在屋內逗留數分鐘才離去，藝人海產尚未清點詳細財產損失，但已經提出竊盜與侵入住宅告訴，警方已通知嫌疑人劉男到案說明，全案將依法移送偵辦。

瑞豐保全今日傍晚透過律師發表聲明指出，經過內部查證，卻認為該名員工涉案，已開除解除僱傭關係。本案屬於單一個案，私闖住戶住宅，與公司規範完全相悖。

瑞豐保全5點聲明：

一、涉案人員已予以開除，絕不寬貸。
針對媒體報導之保全私闖民宅事件，本公司於獲悉後深表震驚與遺憾。經內部初步查證，該名保全人員之行為已嚴重違反本公司之工作紀律與職業操守。本公司已於第一時間依規定將該名涉案保全人員予以開除，終止雙方僱傭關係。

二、本公司已主動報案告發，交由司法嚴辦。
本公司對於任何損害住戶權益與人身財產安全之不法行為，歷來秉持「零容忍」之最高原則。針對該員之脫序犯行，本公司業已主動前往警察機關報案並提出告發，後續將全力配合檢警單位之調查，絕不護短，以期司法盡速釐清真相，懲治不法。

三、此為單一個案，純屬個人犯罪行為。
本公司在此嚴正澄清，該名保全私闖住戶住宅之行徑，純屬其個人之犯罪行為，與本公司之管理規範及作業流程完全相悖。本公司向來重視員工之品格與法治教育，此單一個案實屬該員個人道德淪喪所致。

四、持續強化內部控管，捍衛住戶安全。
此次事件雖為個人行為，本公司仍將深刻檢討，並即日起全面強化所屬保全人員之背景考核、法治教育訓練及現場督導機
制，以確保類似事件不再發生，還給所有住戶一個安心、安全的居住環境。

五、籲請各界勿散播不實謠言。
本公司已積極採取必要之法律與懲戒措施，懇請媒體先進與社會大眾明察。若有心人士刻意扭曲事實、散布有損本公司商譽之不實言論，本公司將依法追究相關民、刑事責任，以維護自身合法權益。

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

藝人海產（劉威廷）活躍在綜藝節目，逐漸打開知名度，平時會透過社群記錄生活的他，昨晚透露台中新家遭人潛入，嫌疑人還是自家社區物業公司人員。轄區警方證實，海產已經提出竊盜及侵入住宅告訴。

大廈管理員檢查電熱水器遭炸傷！總幹事挨告

礁溪溫泉豪宅爆偷拍！保全公廁藏針孔25女受害

海產藝人新家管理員保全

