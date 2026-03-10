建設老董捐20萬！屏、東警友會接力助屏基智能醫療大樓

▲屏東、台東兩縣警友會理事長捐款助屏基興建智能醫療大樓。(圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

一場春酒晚宴串起守護地方醫療的善心接力。連寶建設、芯豪建設董事長張天明率先捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院興建「智能醫療大樓」，隨後臺東縣警察之友會理事長陳義文也響應捐出10萬元，為屏東醫療發展注入暖流，現場善意接力，成為當晚最感人的一幕。

屏基多年來守護著南台灣鄉親的健康。從急診室裡爭分奪秒的搶救，到病房裡的照護，醫療團隊每天都在默默付出。然而，隨著醫療需求持續增加，屏東幅員遼闊、偏鄉人口老化，醫療量能的提升也成為刻不容緩的課題。

屏基正積極推動「智能醫療大樓」興建計畫，希望打造一座結合智慧醫療、急重症照護與現代化設備的新醫療空間，讓屏東鄉親在家鄉就能獲得更即時、更安全、更完善的醫療服務。但這項工程規模龐大，亟需更多社會力量一同參與。

在春酒晚宴上，張天明董事長分享，企業在屏東扎根多年，公司的成長離不開這片土地的支持。當得知屏基正在為智能醫療大樓募款時，他希望能盡一點心力，讓地方醫療更好。「屏東很大，很多地方離醫院很遠，但醫療不能等。」張董事長的一句話，道出了許多屏東人的共同感受。

除了企業經營之外，張天明董事長也長期投入公益，目前擔任屏東縣警察之友會理事長，平日積極支持警界、關懷治安與公共事務。對他而言，守護城市不只是維持治安，也包含讓每一位居民在需要時能獲得良好的醫療照護。

張董事長的善舉，也感染了現場的來賓。當晚在場的臺東縣警察之友會理事長陳義文，聽到屏基的募款需求後，也隨即響應捐出10萬元，為智能醫療大樓盡一份心力。兩位警友會理事長的善意接力，讓原本的感恩晚宴，意外成為一場為屏東醫療加油打氣的溫暖時刻。

屏基院長吳榮州感謝連寶建設、芯豪建設張天明董事長與臺東縣警察之友會陳義文理事長，也期盼能有更多企業與民眾一起加入這份守護生命的行列，讓這座承載希望的智能醫療大樓早日落成，成為屏東鄉親最安心的依靠。