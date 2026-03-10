　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洩露總統行程給餐廳老闆　國安局特勤警官二審加重改判8月

▲負責總統維安的國安局特勤警官曹耿誌，涉洩漏賴清德不公開行程，遭台南高分院加重改判8月徒刑。（記者林東良翻攝）

▲負責總統維安的國安局特勤警官曹耿誌，涉洩漏賴清德不公開行程，二審加重改判8月徒刑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

負責總統維安的國安局特勤人員曹耿誌，被控洩漏總統賴清德不公開行程及相關會見名單給台商郭毓庭，遭南檢依洩漏國家機密及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌起訴，台南地院認定總統行程未被核定為國家機密，依公務員非法利用個資罪判刑6月、併科罰金20萬元，惟案經上訴，台南高分院10日加重改判曹耿誌8月徒刑、併科罰金25萬元。

判決資料指出，32歲曹耿誌為保六總隊第一警官大隊警官，借調國安局特勤中心，2023年間曾負責民眾黨總統候選人柯文哲的特勤勤務。當年民眾黨在高雄舉辦活動時，曾向在當地經營餐廳的51歲越南台商郭毓庭借用場地，兩人因而結識並逐漸熟識。

2024年5月20日賴清德就任總統後，曹耿誌轉調至賴清德萬里警衛室擔任特勤人員。檢方查出，郭毓庭為掌握賴清德行程動態與會見政壇人士名單，藉此研判民進黨未來選戰布局與政策風向，以便提前布局並扶持特定人選參選高雄市長，因此請託曹耿誌提供總統每日行程動態、會見人員名單及相關內部書面資料。

台南地院審理後定，曹耿誌長期刺探、蒐集賴清德逐日行程及相關資訊，並透過通訊軟體將情資內容告知郭毓庭，雖然洩漏內容涉及總統行程安排、活動與住居所等敏感資訊，可能影響國家安全，但因國安局未依法將總統行程核定為「國家機密」，無法依國家機密保護法追究刑責，因此僅能依公務員假借職務機會非法利用個資罪論處，判處曹耿誌6月徒刑且不得易科罰金，另併科罰金20萬元。至於從曹員處取得相關資訊的郭毓庭，則判決無罪。

全案上訴後，台南高分院合議庭法官認為，曹耿誌身為特勤人員，本應負有高度保密義務，卻利用職務接觸資訊之機會洩漏總統行程相關資料，行為已嚴重違反公務員職責，因此加重改判曹耿誌8月徒刑、併科罰金25萬元；而郭毓庭也改判10月徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光
東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容
快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談
WBC戰捷克前　大谷翔平進牛棚練投29球
「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞
海產新家被管理員入侵　保全公司開除：道德淪喪
性病大洗牌「近萬人染梅毒」　15-24歲上升最多　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

碩士兒被大樹砸死逢甲校長沒事　「質疑校方作偽證」母怒提再議

快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　銀泰佶生技董座夫妻遭約談

抓老婆外遇闖民宿蒐證　屏東男「侵入住宅罪」判拘55天

藝人海產新家被闖「管理員幹的」惡保全被炒　公司：道德淪喪

洩露總統行程給餐廳老闆　國安局特勤警官二審加重改判8月

汽修廠老闆躺地修車！慘遭3.5噸貨卡重壓輾斃　家屬悲痛認屍

逢甲碩士生遭樹壓死校方獲不起訴　母痛哭：是對我們的二次傷害

保二總隊警員離職前調包！A走德製手槍+11發實彈　檢警追動機

韓國單車客夜環島騎山路體力透支　達仁暖警「人車直送」旅社

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

碩士兒被大樹砸死逢甲校長沒事　「質疑校方作偽證」母怒提再議

快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　銀泰佶生技董座夫妻遭約談

抓老婆外遇闖民宿蒐證　屏東男「侵入住宅罪」判拘55天

藝人海產新家被闖「管理員幹的」惡保全被炒　公司：道德淪喪

洩露總統行程給餐廳老闆　國安局特勤警官二審加重改判8月

汽修廠老闆躺地修車！慘遭3.5噸貨卡重壓輾斃　家屬悲痛認屍

逢甲碩士生遭樹壓死校方獲不起訴　母痛哭：是對我們的二次傷害

保二總隊警員離職前調包！A走德製手槍+11發實彈　檢警追動機

韓國單車客夜環島騎山路體力透支　達仁暖警「人車直送」旅社

檢場寶弟一起落難　哈林吐槽是老揹少

電視台CEO變歌手！見面會突宣布「不再發片」　全場傻眼哭成一片

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

萬海去年EPS11.21元、股利3元　將增建6艘中型雙燃料船

前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到！

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

社會熱門新聞

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉

即／造謠「WBC中華隊承認打假球？」　50歲男到案

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕

饒舌歌手婚變！妻狂嗆「約砲boy」反賠5萬

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

9億CEO雙屍命案　富家女轉讓毒品起訴

藝人海產新家被管理員闖入　警證實已提告

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

光復鄉長林清水涉廢職害19命！100萬交保

王其俊告別式袁昶平家奠前15分鐘就到場

國小代課老師偷拍女童如廁　二審輕判6月

更多熱門

相關新聞

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

行政院長卓榮泰7日前往日本觀看世界棒球經典賽（WBC），事後爆出從空軍松指部搭乘包機來回，引起外界質疑「私人行程為何能使用松指部」。對此，前國民黨立委陳以信今（10日）表示，租華航包機從空軍松指部起飛，這是總統出訪的標準配備，根本不會為行政院長租包機，尤其如果真是私人行程，更不可能讓一架私人包機使用空軍一號的專用軍事基地起降。他質疑，這件事不只卓榮泰該講清楚，總統賴清德也該公開說明，是不是原本是他自己想去東京巨蛋看棒球？

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

賴清德：我國曾以「Taiwan」參加奧運　唯一一次奧運聖火經過台灣

賴清德三班護病比入法跳票！邱慧洳盼政府押日期　卓榮泰未給答案

賴清德三班護病比入法跳票！邱慧洳盼政府押日期　卓榮泰未給答案

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

賴清德感謝台灣隊：努力過的人都是戰士　拚勁韌性球迷都看在眼裡

賴清德核定監察委員提名審薦小組　蕭美琴任召集人

賴清德核定監察委員提名審薦小組　蕭美琴任召集人

關鍵字：

洩露賴清德行程國安局特勤曹耿誌

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面