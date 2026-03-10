洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

▲中共「兩會」在北京召開。（圖／記者陳冠宇攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中共「兩會」正在北京召開，淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南分析，中共GDP目標調降將成為未來趨勢，相較於過去以發展為主軸，現在逐漸轉向以安全為主，甚至「安全正在壓倒發展」，邁向「安全的中國」。

洪耀南10日出席「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，他表示，中共過去是以發展為主軸，甚至認為發展可以壓倒一切，但現在逐漸轉向以安全為主。

洪耀南指出，中共官方仍強調高質量發展、對外開放與人類命運共同體，但若仔細觀察政策方向，可以發現另一條更重要的主軸，就是「安全正在壓倒發展」。

洪耀南說，過去中共強調GDP成長、出口擴張與城市化，但現在政策重點則轉向人員安全、糧食安全、供應鏈安全、金融安全與科技安全，顯示各項議題都逐漸以安全為核心。

洪耀南提到，習近平也是中共歷屆領導人中最常穿軍裝的一位，在兩會期間到解放軍團組時也特別穿軍裝。在這樣的氛圍下，許多經濟議題都被重新定義為國家安全問題。

洪耀南認為，可以看到一個新的政策結構逐漸形成，也就是市場部分讓位給國家，尤其國營企業未來在科技與國家安全領域的占比可能提升。換句話說，資源將更多聚焦在國家控制能力上，效率讓位於控制、發展讓位於穩定。

洪耀南表示，中國現在已逐漸進入「安全的中國」。若從歷史脈絡來看，毛澤東時期是「革命的中國」，鄧小平時期是「發展的中國」，而在習近平時期，則可說是邁向「安全的中國」。

洪耀南指出，在當前局勢下，政治安全、制度安全、科技安全與供應鏈安全等議題，都成為習近平反覆強調的重點。

洪耀南也提到，這次兩會另一個重要訊息，是中國希望重新定義國際秩序。北京提出全球發展倡議、全球安全倡議與全球文明倡議，並持續強調人類命運共同體。

洪耀南說，這些概念看似外交語言，但本質反映的是中國對全球秩序的另一種理解，也就是認為以美國為主導的西方秩序正在衰退，而全球南方將成為新的歷史主軸。

洪耀南指出，中國希望透過「一帶一路」與「南南合作」，在非洲、拉美與中南亞建立新的政治與經濟網絡，形成有別於20世紀冷戰模式的競爭，現在更像是制度與資本敘事之間的競爭。

洪耀南表示，中美關係也正從摩擦走向結構性的戰略對抗。過去十年，中美關係發生根本改變，從貿易戰開始，逐漸演變為全面競爭。

洪耀南指出，過去外界可能認為中美只是政策摩擦或經濟競爭，但如今科技封鎖、供應鏈重組與金融競爭同時展開，從半導體到人工智慧、從關鍵礦產到高端製造，競爭焦點已從市場延伸到科技體系與全球產業鏈主導權。

洪耀南直言，在這種全面對抗下，中美之間可用來交易的籌碼其實會大幅下降，因為這已不是短期政策問題，而是一場長期格局的競爭。

談到台海問題，洪耀南說，北京現在透過法律與軍事形成雙重壓力。中國2005年通過《反分裂國家法》，對動武情境有較明確界定，例如出現重大分裂事件或和平統一無望。

洪耀南指出，如今對「台獨」的定義正在擴大，文化與體育等領域都可能被納入其中，使過去較為明確的紅線變得多元。他認為，台海真正的風險不在於誰想開戰，而是如何避免誤判與失控。

洪耀南強調，中共目前認為世界正處於「東升西降」與「百年未有之大變局」，認為自身力量正在上升、信心也在增加，但同時制度也出現僵化情況。

洪耀南說，中國希望在維持國內穩定的同時突破科技封鎖，並試圖重塑國際秩序。不過在這樣的過程中，中國一方面看起來越來越強大，但另一方面也顯得越來越不安全，「這兩種情況其實是同時存在的。」