大陸 大陸焦點 特派現場

洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

▲▼ 2026,兩會,北京,政協開幕,習近平,王滬寧,人民大會堂 、大陸全國政協十四屆四次會議今（4）日下午開幕，大陸全國政協主席王滬寧發佈政協工作報告，習近平、李強、蔡奇等出席。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中共「兩會」在北京召開。（圖／記者陳冠宇攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中共「兩會」正在北京召開，淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南分析，中共GDP目標調降將成為未來趨勢，相較於過去以發展為主軸，現在逐漸轉向以安全為主，甚至「安全正在壓倒發展」，邁向「安全的中國」。

洪耀南10日出席「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，他表示，中共過去是以發展為主軸，甚至認為發展可以壓倒一切，但現在逐漸轉向以安全為主。

洪耀南指出，中共官方仍強調高質量發展、對外開放與人類命運共同體，但若仔細觀察政策方向，可以發現另一條更重要的主軸，就是「安全正在壓倒發展」。

洪耀南說，過去中共強調GDP成長、出口擴張與城市化，但現在政策重點則轉向人員安全、糧食安全、供應鏈安全、金融安全與科技安全，顯示各項議題都逐漸以安全為核心。

▼淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會,洪耀南。（圖／記者蔡紹堅攝）

洪耀南提到，習近平也是中共歷屆領導人中最常穿軍裝的一位，在兩會期間到解放軍團組時也特別穿軍裝。在這樣的氛圍下，許多經濟議題都被重新定義為國家安全問題。

洪耀南認為，可以看到一個新的政策結構逐漸形成，也就是市場部分讓位給國家，尤其國營企業未來在科技與國家安全領域的占比可能提升。換句話說，資源將更多聚焦在國家控制能力上，效率讓位於控制、發展讓位於穩定。

洪耀南表示，中國現在已逐漸進入「安全的中國」。若從歷史脈絡來看，毛澤東時期是「革命的中國」，鄧小平時期是「發展的中國」，而在習近平時期，則可說是邁向「安全的中國」。

洪耀南指出，在當前局勢下，政治安全、制度安全、科技安全與供應鏈安全等議題，都成為習近平反覆強調的重點。

洪耀南也提到，這次兩會另一個重要訊息，是中國希望重新定義國際秩序。北京提出全球發展倡議、全球安全倡議與全球文明倡議，並持續強調人類命運共同體。

▲▼大陸兩會即將召開，圖為北京人民大會堂。（圖／記者陳冠宇攝）

洪耀南說，這些概念看似外交語言，但本質反映的是中國對全球秩序的另一種理解，也就是認為以美國為主導的西方秩序正在衰退，而全球南方將成為新的歷史主軸。

洪耀南指出，中國希望透過「一帶一路」與「南南合作」，在非洲、拉美與中南亞建立新的政治與經濟網絡，形成有別於20世紀冷戰模式的競爭，現在更像是制度與資本敘事之間的競爭。

洪耀南表示，中美關係也正從摩擦走向結構性的戰略對抗。過去十年，中美關係發生根本改變，從貿易戰開始，逐漸演變為全面競爭。

洪耀南指出，過去外界可能認為中美只是政策摩擦或經濟競爭，但如今科技封鎖、供應鏈重組與金融競爭同時展開，從半導體到人工智慧、從關鍵礦產到高端製造，競爭焦點已從市場延伸到科技體系與全球產業鏈主導權。

洪耀南直言，在這種全面對抗下，中美之間可用來交易的籌碼其實會大幅下降，因為這已不是短期政策問題，而是一場長期格局的競爭。

▲▼ 2026,兩會,北京,政協開幕,習近平,王滬寧,人民大會堂 、大陸全國政協十四屆四次會議今（4）日下午開幕，大陸全國政協主席王滬寧發佈政協工作報告，習近平、李強、蔡奇等出席。（圖／記者陳冠宇攝）

談到台海問題，洪耀南說，北京現在透過法律與軍事形成雙重壓力。中國2005年通過《反分裂國家法》，對動武情境有較明確界定，例如出現重大分裂事件或和平統一無望。

洪耀南指出，如今對「台獨」的定義正在擴大，文化與體育等領域都可能被納入其中，使過去較為明確的紅線變得多元。他認為，台海真正的風險不在於誰想開戰，而是如何避免誤判與失控。

洪耀南強調，中共目前認為世界正處於「東升西降」與「百年未有之大變局」，認為自身力量正在上升、信心也在增加，但同時制度也出現僵化情況。

洪耀南說，中國希望在維持國內穩定的同時突破科技封鎖，並試圖重塑國際秩序。不過在這樣的過程中，中國一方面看起來越來越強大，但另一方面也顯得越來越不安全，「這兩種情況其實是同時存在的。」

▲▼ 2026,兩會,北京,政協開幕,習近平,王滬寧,人民大會堂 、大陸全國政協十四屆四次會議今（4）日下午開幕，大陸全國政協主席王滬寧發佈政協工作報告，習近平、李強、蔡奇等出席。（圖／記者陳冠宇攝）

03/08 全台詐欺最新數據

洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

沈有忠：中共將加大對「第一島鏈」軍事脅迫

沈有忠：中共將加大對「第一島鏈」軍事脅迫

陸委會副主委沈有忠10日出席「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，他指出，中共下調今年經濟成長目標，但同時維持軍費增長，預示未來將持續加大針對「第一島鏈」的軍事演訓與灰色地帶脅迫。

華郵社論：伊朗戰爭　中俄成2大贏家

華郵社論：伊朗戰爭　中俄成2大贏家

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

陸完成6G第一階段全技術試驗 一部4K電影一秒內可下載完成

陸完成6G第一階段全技術試驗 一部4K電影一秒內可下載完成

關鍵字：

兩會中國洪耀南2026兩會GDP

讀者迴響

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

