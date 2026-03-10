去年民航局2服務費收入創新高　國泰航空過境繳3.4億居冠

▲去年過境航路服務費收入最高為國泰航空3億4437萬元，占12.05%。（圖／國泰航空提供）

記者周湘芸／台北報導

去年國際航班運量持續成長，交通部民航局表示，去年過境航路服務費及飛航服務費收入高達48億元，均創下新高，其中，過境航路服務費最高為國泰航空繳納3億4437萬元，占12.05%。

根據民航局統計，去年過境航路服務費收入逾28億元，較前年成長近3成；飛航服務費也成長6.72％，收入近20億元，均創下歷史新高。

民航局說明，規費每3年檢討1次，其中，過境航路服務費去年3月1日才從每架次1萬元調整為1萬3500元，去年收入來源排行前3名依序為國泰航空、香港快運航空與大韓航空，前10名中，低成本航空由5席減至4席，少了韓國的真航空。

▲▼去年前10大航空過境航路服務費及飛航服務費收入。（圖／民航局提供）

民航局指出，飛航服務費是依照航機大小及起飛重量分4級計算，已15年沒有調整，目前還在討論中，沒有調整的時間表，收入主要來源仍為國籍航空，前3名為長榮、華航與星宇航空；以貨運為主的聯邦快遞（FDX）則排名第7。

民航局表示，台北飛航情報區航行量最高航路排名，由東南亞及香港北上經台北前往日本與北美的M750航路居冠，第2名為往來韓國與東南亞間的Q11航路，第3名則為北美與日本南下經台北前往香港或延伸至東南亞的A1航路。

民航局指出，去年國際航空客運量已回升至5833萬人次，較前年成長9%，市占率方面，去年有6家國籍航空及86家外籍業者（陸籍16家）在台營運，國籍航空全年載運3371萬人次（占58%）、外籍業者載運2122萬人次（占36%）及陸籍業者載運340萬人次（占6%）。

民航局也說，國際航空運輸協會（IATA）預測，全球航空客運量今年整體將成長4.9%，其中亞太地區是成長最快的區域，高達7.3%，又觀察今年1月台灣國際客運量達530萬人次，已恢復至疫情前同期109%，預期今年台灣國際線運量可望創下歷史新高。