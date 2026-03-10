社群人福音！IG限動新功能嗨翻一票　妹子讚：不再怕被找

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有很多人會在Instagram發限時動態，分享自己的日常，就有用戶驚喜發現，IG最近終於推出一個超棒的功能，「限時動態可以排程發佈了」，以後再也不用為了準時發限動特地設鬧鐘。貼文曝光後引發熱議，「也是一般女生的福音，不用再擔心當下發下去，會有人說要衝過來找你。」

一名網友在Threads分享消息表示，「終於！IG限動可以排程了」，之後如果需要固定時間發布內容，就可以先排好時間自動發佈，不用再守在手機前等時間到。他也表示，這對經營社群的創作者或小編來說非常方便，「以後不用再為了發限動設鬧鐘。」

消息曝光後，不少人立刻留言表示超實用，「歐買尬！這是一個很偉大的發明」、「不用再存草稿了」、「想說晚點發結果最後堆太多沒有發的P人福音」、「從此告別限動鬧鐘焦慮，讓創作者的心血可以更從容地被世界看見」、「社群人的福音，不用在非上班時間發文了」、「終於不用在下班時間上班了。」

但也有用戶實測搖頭，就有某APP的小編留言，「請問有人測試雙平台都有嗎？剛剛拿公務手機更新APP了，但點了沒看見這功能」，也有人有同樣狀況「更新了還是沒有」、「我是什麼賤命，為什麼你們都有」，顯示功能似乎還在逐步開放，不是每個帳號都已經能使用。