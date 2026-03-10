　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社群人福音！IG限動新功能嗨翻一票　妹子讚：不再怕被找

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有很多人會在Instagram發限時動態，分享自己的日常，就有用戶驚喜發現，IG最近終於推出一個超棒的功能，「限時動態可以排程發佈了」，以後再也不用為了準時發限動特地設鬧鐘。貼文曝光後引發熱議，「也是一般女生的福音，不用再擔心當下發下去，會有人說要衝過來找你。」

一名網友在Threads分享消息表示，「終於！IG限動可以排程了」，之後如果需要固定時間發布內容，就可以先排好時間自動發佈，不用再守在手機前等時間到。他也表示，這對經營社群的創作者或小編來說非常方便，「以後不用再為了發限動設鬧鐘。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，不少人立刻留言表示超實用，「歐買尬！這是一個很偉大的發明」、「不用再存草稿了」、「想說晚點發結果最後堆太多沒有發的P人福音」、「從此告別限動鬧鐘焦慮，讓創作者的心血可以更從容地被世界看見」、「社群人的福音，不用在非上班時間發文了」、「終於不用在下班時間上班了。」

但也有用戶實測搖頭，就有某APP的小編留言，「請問有人測試雙平台都有嗎？剛剛拿公務手機更新APP了，但點了沒看見這功能」，也有人有同樣狀況「更新了還是沒有」、「我是什麼賤命，為什麼你們都有」，顯示功能似乎還在逐步開放，不是每個帳號都已經能使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光
東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容
快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談
WBC戰捷克前　大谷翔平進牛棚練投29球
「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞
海產新家被管理員入侵　保全公司開除：道德淪喪
性病大洗牌「近萬人染梅毒」　15-24歲上升最多　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

交通部新規「公路與市區共線」須設行穿線　斑馬線也要退縮

觀音拿鐵粉不哭！網傳茶湯會爆關店潮　官方駁斥：會大力展店

陸稱「助74台人離開中東」　觀光署：陸籍航空剛好有位子

好市多食物賣不完怎辦？處理剩食方式曝光　1時間去可免費狂吃

三月中旬「好運上門三大生肖」　順風順水、事業突破

中華隊「唯一沒登板」陳冠宇是誰？　三朝元老、12強功臣

誰最容易被求職詐騙？104揭最容易被騙3種人

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

交通部新規「公路與市區共線」須設行穿線　斑馬線也要退縮

觀音拿鐵粉不哭！網傳茶湯會爆關店潮　官方駁斥：會大力展店

陸稱「助74台人離開中東」　觀光署：陸籍航空剛好有位子

好市多食物賣不完怎辦？處理剩食方式曝光　1時間去可免費狂吃

三月中旬「好運上門三大生肖」　順風順水、事業突破

中華隊「唯一沒登板」陳冠宇是誰？　三朝元老、12強功臣

誰最容易被求職詐騙？104揭最容易被騙3種人

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

萬海去年EPS11.21元、股利3元　將增建6艘中型雙燃料船

前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到！

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風！求財參拜攻略一次看

醒來還是累？6成人有「隱形失眠」比睡不著更慘　滑手機更是關鍵兇手

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

生活熱門新聞

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

文保景急關IG！他「截圖台韓大戰」喊丟臉　網嘆：根本巨嬰

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

研生醫董座張家銘猝逝　前妻張瑜珊發文悼念

韓國「站著被三振」做掉台灣？球迷列2前例：別糾結

韓澳大戰「范可欽」神預言！　精準命中7：2原因曝

夫「30年薪水全給」0財產　妻有3房要離婚

快訊／今晨10.1℃　3縣市大雨特報

大研生醫47歲董事長猝逝　醫示警：7類人當心

更多熱門

相關新聞

ChatGPT整合Shazam　一句話辨識歌曲

ChatGPT整合Shazam　一句話辨識歌曲

OpenAI 宣布與 Shazam 合作，為 ChatGPT 客戶端加入音樂辨識功能。未來使用者只需在 ChatGPT 中輸入指令，例如「Shazam，現在播放的是什麼歌？」即可直接辨識當前播放的歌曲，無需離開 ChatGPT 應用程式。

改善網路沉迷現象 陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

改善網路沉迷現象 陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

社群瘋傳「48小時法則」：冷戰不超過兩天！

社群瘋傳「48小時法則」：冷戰不超過兩天！

社群瘋傳心態轉換法：讓「不得不」變「有機會」！

社群瘋傳心態轉換法：讓「不得不」變「有機會」！

擺脫拖延症！社群爆紅「衝刺月」挑戰：30天高效率計畫　從底層邏輯重塑理想生活

擺脫拖延症！社群爆紅「衝刺月」挑戰：30天高效率計畫　從底層邏輯重塑理想生活

關鍵字：

Instagram限時動態排程發佈社群新功能

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面