富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

▲南投縣長許淑華感謝各界捐助住宅及原住民微型保險，嘉惠弱勢民眾。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與富邦人壽保險股份有限公司合作，持續擴大本縣原住民意外保險保障範圍，今年新增納保草屯鎮、南投市、國姓鄉、中寮鄉、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉及魚池鄉，也將全縣13鄉鎮市全數涵蓋在內，納保對象為15歲以上、65歲以下的原住民族，預計有1萬2764人受惠。

南投縣社會及勞動局表示，縣府過去2年已先後透過安達國際人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司，為仁愛、埔里及信義3鄉鎮開辦原住民微型傷害保險，本次富邦人壽公司又主動捐助一年期的意外保險保費，共計167萬1369元。

縣府社會及勞動局指出，許多原住民族人長期從事高勞力或具風險性的工作，撐起家庭生計，一旦不幸發生意外身故或失能，往往讓家人瞬間失去重要支柱；富邦人壽捐助保單讓族人無須額外負擔，即能在關鍵時刻獲得實質且即時的保障，展現來自社會的關懷與陪伴。

富邦人壽表示，期盼透過這份心意，陪伴原住民族人在面對風雨時不再孤單，即使不幸發生，也能在經濟上獲得支持，減輕家庭負擔、生活得以重新站穩，社會及勞動局也對富邦人壽以及第三方統籌單位嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會表達感謝。