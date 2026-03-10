屏東警前進校園宣導防詐　提醒勿點不明連結...勿提供OTP

▲115年縣市盃環保防災勇士PK賽暨114 年度環境、防災教育嘉年華」活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為強化學生與家長的防詐觀念，屏東縣政府警察局結合多個公私單位，在環保防災教育嘉年華活動中透過遊戲互動與有獎徵答宣導識詐知識，提醒民眾面對常見的簡訊與電子郵件詐騙，切勿點擊不明連結或提供OTP驗證碼，避免落入釣魚詐騙陷阱。

這項於3月10日，在屏東縣立體育館辦理「115年縣市盃環保防災勇士PK賽暨114 年度環境、防災教育嘉年華」活動，警方透過遊戲與角色扮演互動體驗，提醒學生與家長注意防範目前常發生的「簡訊與電子郵件」詐騙手法，如在手機收到銀行簡訊或電子郵件通知「我們偵測到你的帳戶近期在多個裝置出現使用紀錄，為保護您的帳戶安全，……請點選以下連結進行驗證」等異常簡訊或電子郵件訊息通知時，千萬不要慌張而依照簡訊或電子郵件的提示去點選不明連結，這些連結都是會將大家導向「釣魚網頁」誘導填輸個人或信用卡資料，進而盜刷信用卡或冒用身分詐騙，一定要記得「銀行不會透過簡訊或電子郵件，要求客戶提供完整信用卡卡號、OTP驗證碼」，如有收到類似通知，一定要打該銀行的客服電話「查證」，絕對、絕對、絕對不要去點「不明連結」，才不會上當受騙。

局長甘炎民表示，詐騙集團會利用 AI 科技不斷升級騙局，近期常利用簡訊或電子郵件偽冒銀行或公務機關傳送帳戶異常使用或中獎或宣稱已符合專屬獎項參加抽獎資格等訊息，騙取被害人點擊不明短網址連結，要求提供個人身分、信用卡或驗證碼等資訊，進而使民眾帳戶淪為詐欺人頭戶或盜刷信用卡，呼籲大家要提高警覺，切勿輕信電子郵件或簡訊等訊息內容，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線或直接打該銀行或公務單位的客服(專線)電話查證。只要大家提高警覺，讓防詐成為日常生活的一部分，讓防詐警覺與生活隨行，惟有提升識詐力，才能降低受害率，打造屏東為防詐韌性城市。