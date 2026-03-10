點亮交安觀念！台東關山警送「喔熊馬抵嘉」提燈　幼童開心學習

▲台東關山警送「喔熊馬抵嘉」小提燈。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為讓交通安全觀念向下扎根，從小培養孩童正確用路習慣，台東縣警察局關山分局關山聯合所警員陳小僑於9日上午前往轄內幼兒園，發送由交通部製作的2026台灣燈會「喔熊馬抵嘉」紙雕小提燈，並透過生動有趣的互動方式，向小朋友宣導「車輛停讓行人、行人專心通行」等交通安全觀念，讓孩子們在歡樂氣氛中學習正確的交通知識。

活動中，陳小僑以簡單易懂的方式向小朋友說明過馬路時應注意的安全事項，例如要走行人穿越道、遵守號誌燈號，以及過馬路前要做到「停、看、聽」，並提醒小朋友通行時不要邊走邊玩或低頭看東西，以免發生危險。孩子們在員警引導下踴躍回答問題，現場氣氛十分熱絡，透過寓教於樂的方式，讓交通安全觀念自然融入日常生活。

隨後，陳小僑也將交通部製作的「喔熊馬抵嘉」紙雕小提燈逐一發送給小朋友。造型可愛的提燈深受孩子們喜愛，小朋友拿到後開心不已，紛紛迫不及待組裝並展示成果，整個幼兒園洋溢著歡笑聲。員警也藉此機會再次提醒小朋友，提燈雖然好玩，但外出時仍要注意交通安全，並鼓勵孩子把今天學到的交通安全觀念分享給爸爸媽媽，一起當守法用路人。

陳小僑表示，交通安全教育應從小扎根，透過走入校園，以輕鬆、有趣的宣導活動加深孩童對交通安全的印象，也讓孩子成為家庭中的「交通安全小種子」，將正確觀念帶回家中，提醒家長遵守交通規則。

關山警察分局也呼籲用路人，行經路口時務必減速慢行並確實停讓行人；行人穿越道路時，也應行走行人穿越道並專心通行，避免使用手機或嬉戲打鬧。唯有駕駛人與行人共同遵守交通規則，才能營造安全、友善的交通環境，守護每一位用路人的平安。