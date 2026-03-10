　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

點亮交安觀念！台東關山警送「喔熊馬抵嘉」提燈　幼童開心學習

▲台東關山警送「喔熊馬抵嘉」小提燈。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山警送「喔熊馬抵嘉」小提燈。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為讓交通安全觀念向下扎根，從小培養孩童正確用路習慣，台東縣警察局關山分局關山聯合所警員陳小僑於9日上午前往轄內幼兒園，發送由交通部製作的2026台灣燈會「喔熊馬抵嘉」紙雕小提燈，並透過生動有趣的互動方式，向小朋友宣導「車輛停讓行人、行人專心通行」等交通安全觀念，讓孩子們在歡樂氣氛中學習正確的交通知識。

活動中，陳小僑以簡單易懂的方式向小朋友說明過馬路時應注意的安全事項，例如要走行人穿越道、遵守號誌燈號，以及過馬路前要做到「停、看、聽」，並提醒小朋友通行時不要邊走邊玩或低頭看東西，以免發生危險。孩子們在員警引導下踴躍回答問題，現場氣氛十分熱絡，透過寓教於樂的方式，讓交通安全觀念自然融入日常生活。

隨後，陳小僑也將交通部製作的「喔熊馬抵嘉」紙雕小提燈逐一發送給小朋友。造型可愛的提燈深受孩子們喜愛，小朋友拿到後開心不已，紛紛迫不及待組裝並展示成果，整個幼兒園洋溢著歡笑聲。員警也藉此機會再次提醒小朋友，提燈雖然好玩，但外出時仍要注意交通安全，並鼓勵孩子把今天學到的交通安全觀念分享給爸爸媽媽，一起當守法用路人。

陳小僑表示，交通安全教育應從小扎根，透過走入校園，以輕鬆、有趣的宣導活動加深孩童對交通安全的印象，也讓孩子成為家庭中的「交通安全小種子」，將正確觀念帶回家中，提醒家長遵守交通規則。

關山警察分局也呼籲用路人，行經路口時務必減速慢行並確實停讓行人；行人穿越道路時，也應行走行人穿越道並專心通行，避免使用手機或嬉戲打鬧。唯有駕駛人與行人共同遵守交通規則，才能營造安全、友善的交通環境，守護每一位用路人的平安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光
東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容
快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談
WBC戰捷克前　大谷翔平進牛棚練投29球
「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞
海產新家被管理員入侵　保全公司開除：道德淪喪
性病大洗牌「近萬人染梅毒」　15-24歲上升最多　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

奇美醫院揭牌「職業傷病診治專責醫院」　五階段照護助職災勞工復工

蘭嶼護漁專案啟動　守護海疆捍衛漁權

街友把廢棄車當家！鹿野警消即時救援　啟動急難救助

男子迷路焦急徘徊　台東暖警護送前往

元宵遶境人潮中守護長者　新豐警送獨居翁平安返家

嘉義歐都納山野度假村熄燈！　飯店用品50元起大拍賣

建設老董捐20萬！屏、東警友會接力助屏基智能醫療大樓

屏東警前進校園宣導防詐　提醒勿點不明連結...勿提供OTP

全台唯一升降168米自然視野　九九峰氦氣球園區試營運優惠99元

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

奇美醫院揭牌「職業傷病診治專責醫院」　五階段照護助職災勞工復工

蘭嶼護漁專案啟動　守護海疆捍衛漁權

街友把廢棄車當家！鹿野警消即時救援　啟動急難救助

男子迷路焦急徘徊　台東暖警護送前往

元宵遶境人潮中守護長者　新豐警送獨居翁平安返家

嘉義歐都納山野度假村熄燈！　飯店用品50元起大拍賣

建設老董捐20萬！屏、東警友會接力助屏基智能醫療大樓

屏東警前進校園宣導防詐　提醒勿點不明連結...勿提供OTP

全台唯一升降168米自然視野　九九峰氦氣球園區試營運優惠99元

早上開會其實最有效率　多項研究揭11點員工狀態最佳

「台北時裝周」3大轉型　首度推秀展直播區、市集開放民眾參與

警民聯手送暖！知本派出所聯手慈善團體　深入社區關懷弱勢

萬海去年EPS11.21元、股利3元　將增建6艘中型雙燃料船

前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到！

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風！求財參拜攻略一次看

醒來還是累？6成人有「隱形失眠」比睡不著更慘　滑手機更是關鍵兇手

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

強化火場指揮調度能力南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

台中友善中高齡企業認證開跑！

百年前「混血教材」現身台南教會工尺譜聖詩、白話字彩色醫書

2026樂活鯤喜灣3/21登場串聯鯤鯓、喜樹、灣裡邀民眾深度遊

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

更多熱門

相關新聞

韓國單車客夜環島騎山路體力透支　達仁暖警直送旅社

韓國單車客夜環島騎山路體力透支　達仁暖警直送旅社

一名韓國籍女子近日隻身來台旅遊，規劃以騎乘腳踏車方式環島，親身體驗台灣之美。當她行經台9戊線山區路段時，因天色已暗，沿線無住家及路燈照明，視線昏暗且環境陌生，加上長途騎乘體力消耗甚鉅，身心俱疲，一時不知所措，只好向路過民眾尋求協助。熱心民眾見狀隨即撥打110報案，請警方前來協助。

大武警分局3資深員警榮退　36年警察生涯畫下圓滿句點

大武警分局3資深員警榮退　36年警察生涯畫下圓滿句點

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

關鍵字：

宣導警察台東

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

探8℃！　強冷空氣來了

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

探8℃！　下波還會更冷

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面