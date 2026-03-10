強化校園性平事件處理能力　台南市教育局辦研習提升通報與調查專業

▲台南市教育局舉辦校園性平事件處理實務研習，提升學校通報與調查專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學校處理校園性別事件的專業能力，並健全各校性別平等教育委員會（性平會）運作，台南市政府教育局10日舉辦「115年各校性別平等教育委員會運作實務增能、性別事件處理實務及回覆填報管理系統研習」。研習分為3月10日及11日兩梯次進行，透過法規解析、流程說明、案例分析及系統操作，強化學校第一線承辦人員對校園性別事件的研判、通報與後續處理能力。

台南市長黃偉哲表示，多一份積極就多一分守護，校園安全與性別平等是市府推動友善校園的重要核心。隨著性別平等教育相關法規持續精進，學校在面對校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件時，必須依循法定程序妥善處理，確保每一件案件都能以專業、公正並尊重當事人的方式進行。市府也持續透過專業培訓與制度精進，強化教師與行政人員知能，要求各校落實通報機制、健全性平會運作，並充實性別平等教育人才庫資源，共同守護學生受教權與人身安全。

教育局長鄭新輝指出，校園性別事件處理程序具有高度專業性，從事件通報、受理調查到後續處置，每一個環節都須依循相關法規辦理，包括依法定時限完成通報、不得私設調查機制，以及確實遵守保密義務等原則。本次研習特別針對學務主任及業務承辦人員設計課程，內容包含校園性別事件統計與追蹤管理系統操作、「關懷e起來」通報實務，以及數位網路性別暴力與跟蹤騷擾案件案例分析，協助行政人員在實務運作中掌握正確處理流程，提升學校危機處理與應變能力。

教育局表示，課程亦深入說明校園性別事件統計及追蹤管理系統的操作方式，並剖析性平會在事件處理程序中的實務運作。同時邀請社會局家庭暴力暨性侵害防治中心專業社工及學務輔導專家，分享「關懷e起來」通報、校安通報系統操作及數位網路性別暴力案件處理經驗。透過跨專業合作與案例研討，深化實務交流，協助學校釐清各階段法規意義與操作重點，進一步提升校園事件處理品質，建立更完善的校園性平防護網，落實「友善校園、性別平等」的教育理念。